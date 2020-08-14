İsrail-BAE anlaşması ne anlama geliyor? Körfez'deki şer ittifakının Ortadoğu'daki amacı nedir?

İSRAİL KRİZİ FIRSATA ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYOR

Yeşiltaş açıklamalarında; "İsrail'in Arap Baharı ile birlikte oluşan güvenlik krizini fırsata çevirdiği çok aşikar. Uzun zamandan bu yana Arap Baharı'nın neden olduğu bölgesel dalgayı Arap rejimlerini daha fazla korkutmak için kullandı. Bunda da önemli ölçüde başarılı oldu. Hem operasyonel anlamda başarılı oldu hem de Arap rejimlerinin güvenlik kaygılarını derinleştirdi.

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Kendisini ABD'ni adeta Arap rejimlerini kendilerini koruması için adeta bir kalkan olarak sattı. Bu sırada da büyük ölçüde Arap rejimlerinin Mısır, BAE, Bahreyn, Umman gibi ülkeler başta olmak üzere Filistin meselesine yönelik algılarında büyük bir değişim oldu. Bu Filistin'e hem artık bir halledilmesi gereken bir mesele olarak değil ama kurtulunması gereken mesele olarak görmeye başlamışlardı. Bu önemli ölçüde ABD ve İsrail'in Filistin meselesini yeniden gündeme getirerek sorunu ortadan kaldırmak gibi bir projenin devreye sokulmasını beraberinde getirdi. Bölgede yeni bir düzen tesis edilmeye çalışılıyordu. Bu düzenin büyük ölçüde siparişi İsrail ve ABD tarafından verildi. Mutfak Tel Aviv'di bunun yürütücülüğünü de BAE'ye vermişlerdi. BAE de bu iki ülkenin hem bölgede hem küresel ölçekte yapıp ettiklerine ses çıkarılmaması gibi bir durum elde etti.