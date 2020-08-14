Video Haber İsrail-BAE anlaşmasına sert tepki! Anlaşma ne anlama geliyor? Bölgede nelere yol açar? | Video

İsrail-BAE anlaşmasına sert tepki! Anlaşma ne anlama geliyor? Bölgede nelere yol açar? | Video

İsrail-BAE anlaşmasına sert tepki! Anlaşma ne anlama geliyor? Bölgede nelere yol açar? | Video
14.08.2020 | 16:25

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ABD, İsrail ve BAE tarafından açıklanan ve İsrail-BAE ilişkilerinin bütünüyle normalleştirilmesini öngören ortak bildiriyle ilgili olarak, Başkan Erdoğan'dan Abu Dabi'deki büyükelçimizi geri çekebiliriz açıklaması yapılmıştı. Peki bu anlaşma ne anlama geliyor? Bölgede nelere yol açabilir? Konuyla ilgili olarak SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Murat Yeşiltaş ve A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün önemli değerlendirmelerde bulundu.

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