Doğu Akdeniz'de Yunan provokasyonu! Yunanistan'ın parlamento adımının anlamı ne?

YALNIZCA YUNANİSTAN'IN ÇIKARINA BİR ADIM DEĞİL

Abdullah Ağar konuya ilişkin açıklamalarında; Yunanistan'ın, uluslararası hukuku ve uluslararası hukukun kendi lehine ürettiği argümanları kullanarak kendi lehine bir sonuç çıkarmak adına bir siyaset ve süreci sonuna kadar sürdürmek isteyeceğini belirtti. "Bunun sadece Yunanistan'ın kendi çıkarlarına yönelik bir adım olmadığını aslında Fransa ve Almanya'nın özelde de genelde de AB'nin ortaya koymuş olduğu deniz yetki alanlarının, AB'nin kendi deniz yetki alanlarının çizilmesi ile ilgili hatta Kıbrıs adasını da da içine alan bir denklemi içerdiği görünen bir gerçek. " olduğunu ifade etti.

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