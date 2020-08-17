Doğu Akdeniz'de Yunan provokasyonu! Yunanistan'ın parlamento adımının anlamı ne?

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını başlatmasının ardından Yunanistan panikledi. Yunanistan, Mısır ile imzaladığı sözde deniz yetki anlaşmasını parlamentoya sunmaya hazırlanıyor. Yunanistan'ın Türkiye'nin geçersiz olduğunu bellittiği bu anlaşmayı parlamentoya sunması ne anlama geliyor? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, konuyu A Haber ekranlarında değerlendirdi.
YALNIZCA YUNANİSTAN'IN ÇIKARINA BİR ADIM DEĞİL
Abdullah Ağar konuya ilişkin açıklamalarında; Yunanistan'ın, uluslararası hukuku ve uluslararası hukukun kendi lehine ürettiği argümanları kullanarak kendi lehine bir sonuç çıkarmak adına bir siyaset ve süreci sonuna kadar sürdürmek isteyeceğini belirtti. "Bunun sadece Yunanistan'ın kendi çıkarlarına yönelik bir adım olmadığını aslında Fransa ve Almanya'nın özelde de genelde de AB'nin ortaya koymuş olduğu deniz yetki alanlarının, AB'nin kendi deniz yetki alanlarının çizilmesi ile ilgili hatta Kıbrıs adasını da da içine alan bir denklemi içerdiği görünen bir gerçek. " olduğunu ifade etti.
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ELİMİZDE GÜÇLÜ ARGÜMANLAR VAR
Ağar; açıklamalarına şu şekilde devam etti; "Uluslararası hukuk alanında bu mücadele sonuna kadar yapılacak. Sonuçta bizim elimizde son derece güçlü argümanlar var. Bir gerçek var. Bu güçlü olanın nihai hedefe ulaştığı, doğru siyaset ve stratejiyi ortaya koyanın asıl hedefe ulaştığı bir sürecin içerisindeyiz. Gelinen bu noktada Yunanistan'ın arkamızdan işler çeviriyor olması, Almanya ve Fransa'nın ortaya koymuş olduğu desteği çerçevesinde, onların sağlamış olduğu imtiyazları kullanmış olması, fırsatçılığı; Yunanistan'ın hak ve hakikatten anlamadığını net bir şekilde gösteriyor."
GÜCÜNÜ DOĞRU YERDE KULLANANIN DEDİĞİ OLACAK
" Yapılacak bir kaç şey var. Türkiye'de bunlardan bir tanesini yapıyor. Uluslararası hukuku kendi lehine etkili bir şekilde kullanıyor. Askeri gücünü devreye koymuş durumda bir güç mücadelesi yapıyor. Bir diğer taraftan da diğer ülkeler ile anlaşmalar yaparak kendi tezini güçlendirmeye çalışıyor. Temelde ne olacak? Bu bir güç mücadelesi, burada kim gücünü doğru yerde doğru zamanda kullanmayı başarırsa onun dediği olacak."