Yunanistan'ın parlamento adımının anlamı ne? Libya ziyaretinin perde arkası detayları... | Video
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Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını başlatmasının ardından Yunanistan panikledi. Yunanistan, Mısır ile imzaladığı sözde deniz yetki anlaşmasını parlamentoya sunmaya hazırlanıyor. Peki,Türkiye'nin geçersiz olduğunu belirttiği bu anlaşmayı parlamentoya sunması ne anlama geliyor? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber ekranlarında değerlendirdi.