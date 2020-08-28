Cami teröristine ömür boyu hapis

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart 2019'da 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Hakim Cameron Mander, terörist Tarrant'ın 51 cinayet, 40 ayrı cinayete teşebbüs ve bir terörizm suçundan hüküm giyerek, şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezası aldığını açıkladı. Hakim Mander, terörist Tarrant'a hitaben, "Sen merhametsizsin. Ölene kadar tutuklu kalsan bile sana verilen cezanın gerekliliğini yerine getirmeyecektir" dedi. Verilen ceza ise Yeni Zelanda tarihinde şimdiye kadar verilen en ağır ceza oldu.

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Yeni Zelanda'da 51 kişinin ölümüne neden olan terörist için alınan karar memnun etti

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4 gün süren duruşmanın ardından verilen karar, şehit yakınlarını ve yaralı kurtulanları memnun etti. Yaralı kurtulanlardan Mirwais Waziri, kendilerini destekleyen Yeni Zelanda halkına teşekkür ederek, "O katil bize kurşunlar yağdırdı, ama Yeni Zelanda'nın güzel insanları bize çiçekler yağdırdı" ifadelerini kullandı. Yaralı kurtulan Türkler'den Temel Ataçocuğu ise bu ceza kararının ardından omuzlarından büyük bir yük kalktığını belirterek adaletin tecelli ettiğini vurguladı. Yaralı kurtulan bir diğer Türk Mustafa Boztaş ise terörist Tarrant'ın mahkemede şehit yakını ve yaralıları manipüle etmeye çalıştığını ifade etti. Boztaş, "Sayın Hakim, onun mahkemeyi bir platform olarak kullanmasına müsaade etmedi. Sonuçtan memnunum" açıklamasını yaptı.Şehit Zekeriya Tuyan'ın eşi Hamimah Tuyan cezanın ardından rahat nefes aldığını dile getirdi. Bir diğer yaralı Ahmed Yesuf, "En mutlu günümüz" dedi.Beyazların üstünlüğünü savunan ırkçı terörist Brenton Tarrant, hakkındaki 51'i cinayet, 40'ı cinayete teşebbüs ve 1'i de terör saldırısı olan suçlamaların tamamını kabul etmişti. Tarrant, Nur ve Linwood Camilerine cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısında bulunmuş ve Ashburton Camii'ni de kana bulamaya giderken yakalanmıştı. Terörist saldırıları uzun süredir planladığını da kabul etmişti. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında 1 Türk ve yaralılar arasında da 2 Türk bulunuyordu.Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, karara ilişkin, "Onun artık gün yüzü görmeyecek olmasından ötürü içim rahatladı" dedi.Irkçı terörist Brenton Tarrant'a verilen ceza Türkiye'de memnuniyetle karşılandı."Adalet tecelli etmiştir" diyen Oktay, terörizme karşı tavır alan ve Müslümanlarla örnek bir dayanışma sergileyen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ve Yeni Zelanda halkına teşekkür etti."Tüm insanlığa tehdit olan İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığını ancak hep birlikte yenebiliriz" dedi."İslam düşmanlığı ve nefret suçları ile mücadele için güçlü bir mesaj. Karar insanlık adına sevindiricidir" ifadesini kullandı.