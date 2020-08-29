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'de Yunanlılar şaşkına döndü! Fransız fırkateyni bölgeden kaçtı

'nin 'deki hamleleri sonrası köşeye sıkışan ’ın yardımına koşmuştu. Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve ’da attığı haklı ve kararlı adımlar sonrası bölgede gerilimi artırmak isteyen yönetimi, ’nın ilan ettiği Navtex bölgesine Fransız fırkateyni gönderdi.

Giriş Tarihi: 29.8.2020 06:59 Son Güncelleme: 29.8.2020 07:02 ABONE OL
Doğu Akdeniz'de Yunanlılar şaşkına döndü! Fransız fırkateyni bölgeden kaçtı
Fransa'yla birlikte Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) de, bölgeye savaş uçaklarını sevk etmişti. Türkiye'nin bütün uyarılarına rağmen Türk savaş gemilerinin eşliğinde sismik aramalar yapan Oruç Reis gemimize ani manevra yaparak tacizde bulunmak isteyen Yunanistan'a ait Limnos isimli fırkateyne, Kemal Reis adlı firkateynimiz müdahale etmişti. Yunan gemisi hasar görerek 'tersanelik' olurken, aynı günlerde bir başka olayın daha yaşandığı ortaya çıktı.

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YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Fransız ve BAE medyasında yer alan haberlere göre, bölgede bulunan Fransız fırkateyni telsiz konuşmasında Yunan yetkililere "Gemimizin bütün dijital göstergeleri kilitlendi. Navigasyonumuz çalışmıyor. Silah sistemlerimiz 'off' konumuna düştü" diye mesaj iletmeye çalıştı. Fransız gemisi "Üzerimizde tanımlayamadığımız yüzlerce cisim uçuyor. Bunların ne olduğunu anlayamıyoruz. Bütün sistemimizi kilitledi. Geminin bütün dijital sistemi kontrolümüzden çıktı. Bize kılavuz gönderin" diyerek yardım çağrısında bulunmak istedi.

BÖLGEDEN KAÇTI

Ancak Fransız gemisinin bu yardım isteğinin Yunan Sahil Komutanlığına ulaştıramadığı ortaya çıktı. Bir süre bekleyen Fransız fırkateyni yardım gelmeyeceğini anlayınca bölgeden kaçmak zorunda kaldı. Bu olaydan sonra "yüzen üs" adı verilen ABD'nin takip ve gözlem gemisi "acil koduyla" Girit'e geldi. ABD'den yapılan açıklamaya göre söz konusu gemi, bölgedeki faaliyetleri gözlemleyecek, Türkiye'nin nasıl bir sistem kullandığını çözmeye çalışacak. Mavi Vatan savunmasında yeni aşama: Türkiye-Yunanistan ihtilafı Karadeniz’de başarı, Doğu Akdeniz’de gerilim ‘Fransa gerginliği tırmandırıyor’

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Doğu Akdeniz'de Yunanlılar şaşkına döndü! Fransız fırkateyni bölgeden kaçtı
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