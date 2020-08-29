Doğu Akdeniz'de Yunanlılar şaşkına döndü! Fransız fırkateyni bölgeden kaçtı

Fransa'yla birlikte Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) de, bölgeye savaş uçaklarını sevk etmişti. Türkiye'nin bütün uyarılarına rağmen Türk savaş gemilerinin eşliğinde sismik aramalar yapan Oruç Reis gemimize ani manevra yaparak tacizde bulunmak isteyen Yunanistan'a ait Limnos isimli fırkateyne, Kemal Reis adlı firkateynimiz müdahale etmişti. Yunan gemisi hasar görerek 'tersanelik' olurken, aynı günlerde bir başka olayın daha yaşandığı ortaya çıktı.

Son dakika! Doğu Akdeniz'de Yunan tacizi böyle engellendi! | Video

Karadeniz’de başarı, Doğu Akdeniz’de gerilim

‘Fransa gerginliği tırmandırıyor’