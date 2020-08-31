Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Yörük kızı, Emine Erdoğan'ın bilgisayar hediyesiyle mutlu oldu

Yörük kızı, 'ın bilgisayar hediyesiyle mutlu oldu

'nın Akseki ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki , azmiyle dikkat çekti. Kameralara yansıyan görüntülerde küçük kızın hayvanları otlatırken ders çalışmayı ihmal etmediği görüldü. Görüntüleri izleyen Başkan 'ın eşi , küçük kıza bilgisayar sözü verdi. Bu güzel haberi duyan Emine Betül Küçükakça ise mutluluğunu, "Yüzünüzü kara çıkarmayacağım. Çok mutlu oldum" sözleriyle dile getirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 31.8.2020 19:34 Son Güncelleme: 31.8.2020 19:46 ABONE OL
Yörük kızı, Emine Erdoğan'ın bilgisayar hediyesiyle mutlu oldu

Antalya'nın Akseki ilçesinde ailesiyle birlikte hayvancılıkla uğraşan 12 yaşındaki Emine Betül Küçükakça, çalışkanlığı ve azmiyle sadece izleyenleri değil, aynı zamanda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da takdirini topladı.

HER SABAH ERKEN SAATLERDE EVİNDEN ÇIKIYOR


Akseki'ye bağlı Bucakkışla Mahallesi'nde yaklaşık 10 yıldır oturan ve hayvancılıkla uğraşan Cemal ve Döndü Küçükakça çifti, bahar döneminde Çimi- Ahmetler Yaylası'na çıkıyor. Bu yıl koronavirüs nedeniyle ailenin 3'ü okul çağındaki 4 çocuğu da kendileriyle birlikte yaylaya çıkarken, baba Cemal Küçükakça'nın hayvan otlatırken en büyük yardımcıları ise çocukları. Ailenin ikinci çocuğu olan Emine Betül Küçükakça da her sabah erken saatte babasıyla birlikte küçükbaş hayvanları otlatmaya götürüyor.


KİTABI ELİNDEN DÜŞMÜYOR


Emine Ahmet Büküşoğlu Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Emine Betül Küçükakça, koyun otlatırken kitabını ise elinden düşürmüyor. Bulduğu her fırsatta kitap okuyan Emine Betül, bugün başlayan yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla ailesiyle birlikte Bucakkışla'daki evlerine geldi.

EMİNE ERDOĞAN'DAN BİLGİSAYAR SÖZÜ

Hikayesini öğrenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın bilgisayar sözü verdiği Emine Betül Küçükakça, bu haberi alınca çok mutlu olduğunu söyledi. Emine Betül, "Uzaktan eğitim almak için yayladan köyümüze geldik. Televizyon bazen çekiyor bazen çekmiyor. EBA TV'den derslerimi izliyorum ama fazla bir şey anlayamıyorum. Öğretmenlerimle yüz yüze olmadığım için fazla anlayamıyorum" dedi.


'DOKTOR OLMAYI PLANLIYORUM'


Evde annesine yardım ettiğini, ağabeyiyle hayvanları otlatmaya götürdüklerini anlatan Emine Betül Küçükakça, "Boş zamanım kalırsa kitap okuyorum. Kitap okumanın yanında günlük yazıyorum, roman okuyorum. Doktor olmayı planlıyorum. 4 kardeşiz, 3'ümüz okula gidiyor. Babam elinden geleni yapıyor. 100 civarında hayvanımız var. Tek geçim kaynağımız hayvancılık" diye konuştu.


'YÜZNÜZÜ KARA ÇIKARMAYACAĞIM, ÇOK MUTLU OLDUM'


Kendisine bilgisayar hediye edeceği sözünü veren Emine Erdoğan'a teşekkür eden Emine Betül Küçükakça, "Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi bana yarın bilgisayar sözü verdi. Çok teşekkür ederim. Okuyabildiğim yere kadar okuyacağım. Yüzünüzü kara çıkarmayacağım. Çok mutlu oldum" dedi.

Toroslar’ın kardeleni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan "Yörük kızı Emine" mesajı

ARKADAŞINA GÖNDER
Yörük kızı, Emine Erdoğan'ın bilgisayar hediyesiyle mutlu oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA