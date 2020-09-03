Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Macron'un Türkiye hazımsızlığı! Doğu Akdeniz meselesinde haddi aşan sözler...

Macron'un hazımsızlığı! meselesinde haddi aşan sözler...

Sömürmedik yer bırakmayan 'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Maron'un hazımsızlığı sürüyor. Türkiye'nin 'deki hamlelerinden duyduğu rahatsızlığı her fırsatta dile getiren Macron yine haddini aştı. Doğu Akdeniz'de 'a arka çıkarken enerji alanında bir çeşit Akdeniz birliği oluşturulması gerektiğini ifade eden Macron, Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 3.9.2020 13:38 Son Güncelleme: 3.9.2020 13:43 ABONE OL
Macron'un Türkiye hazımsızlığı! Doğu Akdeniz meselesinde haddi aşan sözler...

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerinden rahatsız olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yine Türkiye'ye yönelik haddini aşan sözler sarf etti. Macron'un, 4 gün önce "Lugano Orta Doğu- Akdeniz Forumu"na gönderdiği görüntülü mesajda Türkiye'yi "imparatorluk fantezisi kurmakla" itham ettiği ortaya çıktı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan küstah 'Türkiye’ açıklaması | Video

YUNANİSTAN'A ARKA ÇIKTI

Macron, Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili olarak yine Yunanistan'a arka çıktı ve Akdeniz'de enerji alanında yeni bir sulh oluşturma çağrısı yaptı.

ABD ve NATO'nun bölgeden çekilmesiyle bir boşluk oluştuğunu ifade eden Macron, "Bir şekilde ABD ve NATO'nun geri çekilmesi yüzünden bölgesel emperyal güçlerin kendi tarihlerindeki fantezilerle geri dönüş yaptığını görüyoruz, burada Türkiye'yi kast etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Doğu Akdeniz'deki enerji alanında gelişmelere dikkati çeken Macron, enerji alanında bir çeşit Akdeniz sulhu oluşturmamız gerekir. "dedi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan 2020-2021 adli yılı açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu | Video

SÖMÜRMEDİK YER BIRAKMAYANLARIN DEVRİ SONA ERİYOR

Başkan Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2020-2021 Adli Yıl Açılış Töreni"nde Fransa'ya tepki gösterdi. Başkan Erdoğan , Doğu Akdeniz'in zenginliklerine el koymak isteyen Fransa'yı "modern sömürgeci" olarak tanımladı. Erdoğan, "Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar sömürmedik yer, katletmedik toplum, zulmetmedik insan bırakmayanların devri sona eriyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, adalet uyanışını durduramayacaklar" dedi.

Avukatlıktan teröristliğe uzanan kanlı yolun önünü keseceğiz

ARKADAŞINA GÖNDER
Macron'un Türkiye hazımsızlığı! Doğu Akdeniz meselesinde haddi aşan sözler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA