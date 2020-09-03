Macron'un Türkiye hazımsızlığı! Doğu Akdeniz meselesinde haddi aşan sözler...

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerinden rahatsız olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yine Türkiye'ye yönelik haddini aşan sözler sarf etti. Macron'un, 4 gün önce "Lugano Orta Doğu- Akdeniz Forumu"na gönderdiği görüntülü mesajda Türkiye'yi "imparatorluk fantezisi kurmakla" itham ettiği ortaya çıktı.

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YUNANİSTAN'A ARKA ÇIKTI

Macron, Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili olarak yine Yunanistan'a arka çıktı ve Akdeniz'de enerji alanında yeni bir sulh oluşturma çağrısı yaptı.

ABD ve NATO'nun bölgeden çekilmesiyle bir boşluk oluştuğunu ifade eden Macron, "Bir şekilde ABD ve NATO'nun geri çekilmesi yüzünden bölgesel emperyal güçlerin kendi tarihlerindeki fantezilerle geri dönüş yaptığını görüyoruz, burada Türkiye'yi kast etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Doğu Akdeniz'deki enerji alanında gelişmelere dikkati çeken Macron, enerji alanında bir çeşit Akdeniz sulhu oluşturmamız gerekir. "dedi.

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SÖMÜRMEDİK YER BIRAKMAYANLARIN DEVRİ SONA ERİYOR

Başkan Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2020-2021 Adli Yıl Açılış Töreni"nde Fransa'ya tepki gösterdi. Başkan Erdoğan , Doğu Akdeniz'in zenginliklerine el koymak isteyen Fransa'yı "modern sömürgeci" olarak tanımladı. Erdoğan, "Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar sömürmedik yer, katletmedik toplum, zulmetmedik insan bırakmayanların devri sona eriyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, adalet uyanışını durduramayacaklar" dedi.