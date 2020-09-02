Avukatlıktan teröristliğe uzanan kanlı yolun önünü keseceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu. İşte Erdoğan'ın önemli mesajlar verdiği konuşmasının satırbaşları:

Uyuşturucu baronunu savunan avukat uyuşturucu tüccarlığına, katili savunan avukat cana kast etmeye, hırsızı savunan avukat hırsızlığa kalkışmıyorsa, teröristin avukatlığını yapanın da teröristliğe soyunması mümkün değildir. Önümüzdeki dönemde avukatlıktan teröristliğe uzanan bu kanlı yolun önünü kesmek için gerekeni yapacağız. Bir adalet kurumu olması gereken kimi baroların, terör örgütlerinin arka bahçesi, propaganda aracı, yasa dışı faaliyetlerinin kılıfı haline dönüşmesi çok acıdır.

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Yargının hiçbir unsuru, herhangi bir ideolojinin emrine giremez. Teröristlerin yanında durmaları kabul edilebilir değil. Yargının tek ideolojisi adalet olmak zorundadır. Hakimin, savcının, polisin, askerin yapamadığını, kamusal bir vazife icra eden avukat da yapmamalıdır. Şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı katleden terör örgütü mensuplarına destek için açlık grevine giden avukatları bu kararlarından vazgeçirmek için, devlet üzerine düşeni yapmıştır.

Diğer kurumlarda terör örgütleriyle böylesine içli-dışlı olan kişiler nasıl mesleklerinden men edilebiliyorsa, avukatlar için de böyle bir yöntemin gerekip gerekmediği tartışılmalıdır.

İnsan Hakları Eylem Planı'nın hayata geçmesiyle, ülke içinde ve uluslararası alanda maruz kaldığımız pek çok sıkıntıyı çözeceğimize inanıyorum. İnsan Hakları Eylem Planı'nı bu yıl içinde neticelendirmek istiyoruz.



HAKİM VE SAVCILARIMIZIN DAHA YÜKSEK STANDARTLI ÇALIŞMASINI SAĞLADIK



15 Temmuz darbe girişiminde en çok ihracın olduğu kurumlar arasında Adalet Bakanlığımız da vardı. Buna rağmen, hakim ve savcı sayımızı 2002 yılındaki 9 bin 349 seviyesinden bugün 22 bin seviyesine çıkardık. Bakanlık teşkilatının tamamında görev yapan personel sayısını da 51 bin 681'den 150 binin üzerine yükselttik. Böylece hem hakim ve savcılarımızın yaptıkları görevlerin, hem de yargı sürecine destek veren çalışmaların, çok daha düzenli, hızlı ve yüksek standartlı şekilde yürümesini temin ettik.



YARGI ÜYELERİNE: KALBİNİ VE ZİHNİNİ ADALETE ADAYAN SİZLERE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM



Geçmişten bugüne isimleri tarihe altın harflerle kazınan devlet yöneticilerine, mücadele insanlarına baktığımızda, hepsinin de en başta gelen vasfının adalet konusundaki hassasiyeti olduğunu görüyoruz. Hakimler, savcılar, avukatlar ve adalet teşkilatımızda görev yapan her bir kişinin bu şuurla vazifesini yürüttüğüne inanıyorum. Adaletin tesisi gibi ağır bir yükü başarıyla omuzlayan, kalbini ve zihnini sadece ve sadece adaletin tecellisine adayan sizlerin her birine, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.



CEZAYİRLİ BAKANLA ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan, dün Külliye'de Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum'u da kabul etti. Basına kapalı görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu. Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Başkan Erdoğan'ın AK Parti'ye yeni katılan 31 belediye başkanı ile görüştüğünü bildirdi.

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