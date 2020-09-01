Son dakika | Türkiye'nin en akıllı yolu hizmete giriyor! Başkan Erdoğan o tarihte açacak...

"ULUSLARARASI TİCARET OTOYOLU OLACAK"
Karaismailoğlu, Türkiye'nin geleceği için ülkenin doğusunu batısına, kuzeyini güneyine sadece yüksek hızlı trenle ve havayolu ile değil otoyollarla da bağladıklarını söyleyerek, bu kapsamda Ankara-Niğde Otoyolu'nun büyük öneme sahip olduğunun altını çizdi. 275 kilometresi otoyol, 55 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 330 kilometre uzunluğundaki otoyolun Ankara'yı Mersin'e, Adana'ya, Gaziantep'e, Hatay'a ve hatta Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bölünmüş yol ile bağlamış olacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, yolun Türkiye'nin doğusunu batısına bağlayacağını belirtti. Karaismailoğlu, "Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan, uluslararası öneme sahip bir ulaşım ağını hizmete sunmuş olacağız. Daha da önemlisi bu otoyol, güzergahı üzerindeki şehirleri bağlayacak, ticaretini ve ekonomisini büyütecek bir uluslararası ticaret otoyolu haline gelecek" şeklinde konuştu.