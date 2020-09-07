ABD Başkanı Trump'tan koronavirüs açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi. Trump, burada ABD'nin ekonomisini ve gündemi değerlendirerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"YAKIN ZAMANDA BÜYÜK BİR SÜRPRİZLE KARŞILAŞABİLİRSİNİZ"

Trump, ABD'nin şu anda Demokratlar'ın yönetiminde olması durumunda, aşı çalışmalarının 2-3 yıla kadar sürebileceğini ileri sürerek, "Ancak biz görebileceğiniz en kısa zamanda aşıya sahip olacağız, bu süre Ekim ayı bile olabilir. Aşı çok güvenli ve etkili olacak ve mümkün olan en kısa zamanda dağıtılacak. Yakın zamanda çok büyük bir sürprizle karşılaşabilirsiniz." diye konuştu.

"BİDEN MİLYONLARI İŞTEN ÇIKARACAK"

Demokrat rakibi Biden'ın Kovid-19 politikalarını da sert bir dille eleştiren Trump, "Biden'ın planı tüm ülkenin ekonomik faaliyetini durdurmak. Biden, on milyonlarca insanı işten çıkaracak, bu da kalp hastalıklarına, depresyonlara, intiharlara ve madde bağımlılıklarına yol açacak." yorumunda bulundu.

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