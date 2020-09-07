Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıran Yunanistan'a halkından tepki! Yunan halkı diyalog istiyor

'de gerginliği tırmandıran 'a halkından tepki! Yunan halkı diyalog istiyor

'nin 'deki hamlelerinden rahatsız olan gerilimi tırmandırmayı sürdürüyor. Yunanistan'ın Meis adasına asker göndermesi ve 'nun diyalog çağrısına ilişkin skandal açıklamalarda bulunması ile gerilim iyice tırmandı. Yunanistan'da yapılan bir kamuoyu araştırması Yunan hükümetinin Doğu Akdeniz geriliminde masadan kaçmasına yönelik halkın tepkisini ortaya koydu. Yapılan kamuoyu araştırmasına göre, ülke halkının yüzde 69,8'inin ikili sorunların çözümü için Türkiye ile diyalog kurulmasından yana olduğunu gösterdi.

AA
Giriş Tarihi: 7.9.2020 15:39 Son Güncelleme: 7.9.2020 15:48 ABONE OL
Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıran Yunanistan'a halkından tepki! Yunan halkı diyalog istiyor

Yunanistan'da yapılan bir kamuoyu araştırması, ülke halkının yüzde 69,8'inin ikili sorunların çözümü için Türkiye ile diyalog kurulmasından yana olduğunu gösterdi.

Atina merkezli "Ta Nea" gazetesi, Yunanistan halkının Türkiye ile yaşanan gerginliğe ilişkin yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

YUNAN HALKI DİYALOGDAN YANA

Gazetenin Türkiye ile gerginliğin giderilmesi için "diyalog yoluna gidilip gidilmemesi" yönündeki sorusuna, araştırmaya katılanların yüzde 69,8'i "evet, diyaloğa gidilmeli" yanıtını verdi.

Araştırmaya katılanların 63,7'si, Türkiye ile gelecek dönemde "ciddi bir olay yaşanması" ihtimalinin "yüksek veya orta derecede" olduğunu düşünürken, katılımcıların 34,5'i bu ihtimalin "küçük veya hiç olmadığı" yönünde görüş bildirdi.

Yunanistan'ın, Türkiye'ye karşı "askeri imkanlarını kullanması gerekip gerekmediği" sorusuna da araştırmaya katılanların yüzde 49,2'i "kullanmalı veya muhtemelen kullanmalı" cevabını verirken, katılımcıların yüzde 47,1'i ise bu soruyu "hayır veya muhtemelen hayır" şeklinde yanıtladı.

Fransa, Doğu Akdeniz’de kendi tezleriyle çelişiyor Uzman isimden dikkat çeken dolar açıklaması: Doğu Akdeniz’de bir rezerve rastlarsak... İkiyüzlü Fransa! Doğu Akdeniz'deki tutumu kendi tezleriyle çelişiyor

ARKADAŞINA GÖNDER
Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıran Yunanistan'a halkından tepki! Yunan halkı diyalog istiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA