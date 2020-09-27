Son Dakika görüntüleri: Azerbaycan'ın Ermeni hedeflerini vurduğu anlar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında, uzun yıllardır işgal altında olan Fuzuli bölgesinin Karahanbeyli, Gervend, Köy Gerediz, Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayıl bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini açıkladı.

Son dakika! Yeni görüntüler geldi! Azerbaycan Ermeni hedeflerini böyle vurdu | Video

YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı az önce yeni bir açıklama daha yayınladı. Bakanlık, Ermeni hedeflerinin havadan vurulduğu yeni görüntüleri yayınladı.

HEDEFLERİN HAVADAN VURULMA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Bakanlık tarafından yayınlanan görüntülerde, Ermenistan ordusuna ait hedeflerin havadan vurulma anı görüldü.

10 ERMENİ ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ermenistan saldırganlığına yönelik operasyonlarda 10'dan fazla Ermeni askerinin öldürüldüğü de bildirildi.

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