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Son dakika görüntüleri: Ermeni hedeflerini böyle vurdu!

Bu sabah itibarıyla 'a saldırı düzenleyen 'a Azeri güçleri misillemede bulundu. Son dakika haberine göre Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan'ın saldırı girişimine yanıt olarak gerçekleştirilen ilk karşı saldırılar havadan görüntülendi. 6 köy Ermeni işgalinden kurtarılırken, 10'dan fazla Ermeni askeri öldürüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 27.9.2020 14:59 Son Güncelleme: 27.9.2020 15:18 ABONE OL
Son dakika görüntüleri: Azerbaycan Ermeni hedeflerini böyle vurdu!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında, uzun yıllardır işgal altında olan Fuzuli bölgesinin Karahanbeyli, Gervend, Köy Gerediz, Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayıl bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini açıkladı.

Açıklamanın ardından Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan'ın saldırı girişimine yanıt olarak gerçekleştirilen ilk karşı saldırılar havadan görüntüleri paylaştı.

Ermenistan saldırganlığına yönelik operasyonlarda 10'dan fazla Ermeni askerinin öldürüldüğü de bildirildi.

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Son dakika görüntüleri: Azerbaycan Ermeni hedeflerini böyle vurdu!
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