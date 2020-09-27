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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, Savunma Bakanı ile telefonda görüştü

Son dakika bilgisine göre Milli Savunma Bakanı , Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüşmesinde, saldırısı sonrasındaki gelişmelerin ardından sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı. Akar, görüşmede "Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız." ifadesini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 27.9.2020 14:25 Son Güncelleme: 27.9.2020 14:44 ABONE OL
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü.

Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarını kınayan Bakan Akar, Türkiye'nin her zaman Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUMA MÜCADELESİNDE...

Şehitlere rahmet, yaralılara şifa dileyen ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan Akar'ın görüşmede, "Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız." ifadesini kullandığı belirtildi.

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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı ile telefonda görüştü
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