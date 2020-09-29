İran'dan Ermenistan'a 'askeri destek' açıklaması

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın topraklarına yönelik saldırıları sonrası alevlenen çatışmalar, bugün de devam etti. Geçtiğimiz günlerde ise İran'ın Ermenistan'a tırlarla askeri destek yaptığı iddiaları ortaya atıldı. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, İran'ın gündeminde yer alan olayla ilgili bilgileri aktardı.

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'TIRLAR ASKERİ ARAÇ DEĞİL' AÇIKLAMASI

Ermenistan'a İran toprakları üzerinde tırlarla askeri destek yapıldığı iddialarına yönelik yapılan açıklamada, tırları askeri araç olmadığı ve yanlış anlaşılmaları engellemeye yönelik halen sınır kapılarında bekletildiği ifade edildi.

İRAN ÇATIŞMALARIN SONLANDIRILMASINA YÖNELİK DEVREYE GİREBİLİR

Öte yandan yapılan açıklamada Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne yönelik vurgu yapılırken Türkiye, Rusya ve İran'ın Azerbaycan- Ermenistan arasındaki çatışmaların sonlandırılmasına yönelik devreye girebileceğini duyurdu.

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