Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan F-16 açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bugün yabancı bir televizyon programına konuk olarak önemli açıklamalarda bulundu. Altun, Türk savaş uçaklarının Ermenistan'a ait SU-25 savaş uçağını düşürdüğü iddiasını sert bir dille yalanladı.
"ERMENİSTAN UCUZ PROPAGANDA OYUNLARINA BAŞVURACAĞINA İŞGAL ETTİĞİ TOPRAKLARDAN ÇEKİLSİN"
Yabancı bir televizyon kanalına açıklamada bulunan Fahrettin Altun, Ermenistan'a ait SU-25 savaş uçağının Türkiye'ye ait F-16 tarafından düşürüldüğü iddiasına ilişkin, "Ermenistan böyle ucuz propaganda oyunlarına başvuracağına, bir an önce işgal ettiği topraklardan çekilsin" ifadelerini kullandı.