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Son Dakika: Başkanı 'dan F-16 açıklaması

Başkanı Fahrettin , bir son dakika açıklaması yaptı. Altun, " F-16'larının uçağını vurduğu iddiası doğru değil" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 29.9.2020 17:36 Son Güncelleme: 29.9.2020 17:55 ABONE OL
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan F-16 açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bugün yabancı bir televizyon programına konuk olarak önemli açıklamalarda bulundu. Altun, Türk savaş uçaklarının Ermenistan'a ait SU-25 savaş uçağını düşürdüğü iddiasını sert bir dille yalanladı.

"ERMENİSTAN UCUZ PROPAGANDA OYUNLARINA BAŞVURACAĞINA İŞGAL ETTİĞİ TOPRAKLARDAN ÇEKİLSİN"

Yabancı bir televizyon kanalına açıklamada bulunan Fahrettin Altun, Ermenistan'a ait SU-25 savaş uçağının Türkiye'ye ait F-16 tarafından düşürüldüğü iddiasına ilişkin, "Ermenistan böyle ucuz propaganda oyunlarına başvuracağına, bir an önce işgal ettiği topraklardan çekilsin" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan F-16 açıklaması
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