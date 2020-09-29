Son dakika: YPG/PKK'lı teröristler otobüslerle Dağlık Karabağ'a taşındı! Ermeni milislere eğitim veriyor...

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerine alçak saldırı düzenlemesinin ardından Karabağ karıştı. Azerbaycan, Ermenistan'a çok sert karşılık verdi. Çok sayıda Ermeni milisi öldürüldü, onlarca hedef imha edildi.

Azerbaycan-Ermenistan arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor | Video

Azerbaycan'ın saldırıları sonrası, Ermeni askerleri cepheden kaçmaya başladı. Alınan kararla mevzileri terk edenlerin vurulması emri verildi.

Ermenistan, birçok noktadan çekilmek zorunda kalırken, güvenlik kaynaklarından flaş bir haber geldi. YPG/PKK'lı teröristler, otobüslerle Dağlık Karabağ bölgesine getirildi. Sayılarının 300'ü bulduğu belirtilen YPG/PKK'lıların, Ermeni milislerine eğitim vereceği öğrenildi.

Öte yandan Ermenistan'ın 2 tankı daha Azerbaycan tarafından imha edildi. Böylece Azerbaycan'ın imha ettiği tank sayısı 30'a yükseldi. Bölgede çatışmalar devam ediyor.

SAHADAKİ SON DURUM

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki topraklarını geri almayı sürdürüyor. Birçok hakim tepede kontrolü sağlayan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Seyid Ahmetli, Karahanbeyli ve Kend Horadiz köylerini geri aldı. Son olarak 2 tankı daha vuran Azerbaycan ordusunun imha ettiği zırhlı araç sayısı, 30'a yaklaştı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin harekatı, başarıyla devam ediyor.

BAKAN AKAR, "ERMENİSTAN YURT DIŞINDAN GETİRDİĞİ PARALI ASKERLERİ GERİ GÖNDERMELİDİR" DEMİŞTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ermenistan, yurt dışından getirdiği paralı askerleri geri göndermelidir" ifadelerini kullandı.

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