Dünyada yalnız olmamanın güzelliğini son olarak Azerbaycan anladı... İşgal ettikleri topraklar yetmezmiş gibi Ermeniler yine saldırınca, Türkiye Azerbaycan'dan yana bütün ağırlığını koydu. Sonuç ortada... Şimdi Ermeniler ve özellikle Amerika'daki Ermeni lobisi telaş içinde "ateş-kes şarttır" diye bağrışıp duruyorlar.



Erdoğan konuştu

Ama söylediğim gibi Azerbaycan artık yalnız değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Doğu Akdeniz Sempozyumu'nda dün de şöyle konuştu:

"Dün (Önceki gün)

Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan'ı bir kez daha kınıyorum. Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmesiyle bölge yeniden barışa ve huzura kavuşacaktır... 19'uncu yüzyılın sömürge paylaşım masalarını andıran suni projelerle, saçma haritalarla Akdeniz'e barış gelmeyeceğini artık herkes görüp kabul etmelidir."



Yalnızlıktan daha kötü

Evet... Dünyada yalnız olmadığını görmek çok önemlidir. Ama yalnızlıktan daha kötüsü, içeriden vurulmak değil midir? Arkadaşımız İsa Tatlıcan, Kobani olaylarında kriz masasının başında yer alan dönemin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'le konuştu ve Türkiye'yi içeriden vurmaya çalışanların kimler olduğunu sergilediler... Tarih 6 Ekim 2014. Suriye'nin Kobani kentindeki çatışmaları bahane eden teröristler, bölücü ve kanlı bir kalkışmayı sahneye koydu. Mehdi Eker söyleşisinden işte bazı satır başları:



PKK ve FETÖ

"- Suriye'deki gelişmeler, Kobani'deki çatışmaları bahane eden terör örgütü bunun sinyallerini veriyordu. İmzasız pankartlar ve bildirilerle insanlar hazırlanıyordu. Görünürde HDP vardı ama bunun planlayıcısının PKK olduğu biliniyordu. Sınıra yığılma meydana gelince gerginlik iyice tırmandı."

"- PKK-FETÖ ittifakını anlamadan Kobani olaylarını çözemezsiniz. FETÖ'cü asker ve polisler olaylar sırasında görevlerini yapmadılar. 'Arızalı' bahanesiyle TOMA bile vermediler. HDP de kışkırtıcı rolünü üstlendi."

"- PKK/FETÖ ittifakının amacı Diyarbakır'daki eylemleri Türkiye'nin başka şehirlerine de yaymaktı. Dünyanın gözünün Türkiye'ye dönmesini sağlayarak ülkemizi dış müdahaleye açık hale getirmeyi planlıyorlardı."