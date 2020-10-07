KKTC'nin Kapalı Maraş kararı Yunan ve Rumları panikletti! BM'den yardım isteyecekler

Dün Ankara'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen KKTC Başbakanı Ersin Tatar, yıllardır dikenli tel ile çevrili Kapalı Maraş sahilinin kullanıma açılmasına karar verildiğini açıklamıştı.
ÇEVRE DÜZENLEMESİ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "perşembe sabah saatlerinde Kapalı Maraş'ın sahilinden istifade etmeye başlanılacağını" açıkladı. Maraş meselesini her türlü siyasi rekabetin ve tartışmanın üzerinde milli bir dava olarak gördüklerini hatırlatan Başbakan Tatar, "Maraş sahilinden istifade etmeye hep birlikte başlayacağız" dedi. Bu arada, Maraş'tan gelen son dakika bilgisine göre, çevre düzenlemesi için iş makinalarının alana giriş yaptığı öğrenildi.
BM'DEN YARDIM İSTEYECEKLER
Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Kapalı Maraş'ı açma yönündeki çalışmalarını engellemek amacıyla BM'den yardım isteyecek.
Rumlar kararı kınarken, konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde gündeme getireceğini açıkladı. Yunanistan da bu kararı eleştirdi ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin yanında olduğunu açıkladı
ERDOĞAN SON NOKTAYI KOYDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise düzenlenen toplantıda, Maraş'ın KKTC toprağı olduğunun tartışmasız gerçek olduğunu belirterek, "Buradaki tasarruf hakkı da Kıbrıs Türk makamlarına aittir. Maraş'ın güzel sahil şeridini halkınızın istifadesine sunma kararınızı sonuna kadar destekliyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır bundan sonra da yalnız bırakmayacaktır"
Erdoğan ayrıca, burada özel mülk bulunmaması sebebiyle karşı tarafın itirazlarının da şimdiden boşa çıktığını kaydetti.