KKTC'nin Kapalı Maraş kararı Yunan ve Rumları panikletti! BM'den yardım isteyecekler

Dün Ankara'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen KKTC Başbakanı Ersin Tatar, yıllardır dikenli tel ile çevrili Kapalı Maraş sahilinin kullanıma açılmasına karar verildiğini açıklamıştı.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "perşembe sabah saatlerinde Kapalı Maraş'ın sahilinden istifade etmeye başlanılacağını" açıkladı. Maraş meselesini her türlü siyasi rekabetin ve tartışmanın üzerinde milli bir dava olarak gördüklerini hatırlatan Başbakan Tatar, "Maraş sahilinden istifade etmeye hep birlikte başlayacağız" dedi. Bu arada, Maraş'tan gelen son dakika bilgisine göre, çevre düzenlemesi için iş makinalarının alana giriş yaptığı öğrenildi.