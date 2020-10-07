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Son dakika: Paşinyan'ın danışmanı Vagharshak Harutyunyan'dan canlı yayında sivil katliamı itirafı

Son dakika haberine göre; , işgal altındaki topraklarını kurtarmaya devam ederken, tarafı alçakça Azerbaycanlı sivilleri hedef alıyor. Bozguna uğrayan Ermenistan kentlere saldırarak korku havası yaratmaya çalışıyor.

Giriş Tarihi: 7.10.2020 08:10 Son Güncelleme: 7.10.2020 08:30 ABONE OL
Son dakika: Paşinyan'ın danışmanı Vagharshak Harutyunyan'dan canlı yayında sivil katliamı itirafı

Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını kurtarmaya devam ederken, Ermenistan tarafı alçakca Azerbaycanlı sivilleri hedef alıyor. Bozguna uğrayan Ermenistan kentlere saldırarak korku havası yaratmaya çalışıyor.

HEDEFLERİNİN SİVİL NÜFUSU VURMAK OLDUĞUNU AÇIKLADI
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Kıdemli Askeri Danışmanı Vagharshak Harutyunyan, Rusya'da yayın yapan televizyon kanalına konuştu.

Harutyunyan hedeflerinin Azerbaycan'ın sivil nüfusunu ağır silahlarla vurarak panik oluşturmak olduğunu açıkladı

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Harutyunyan itiraf niteliğinde ifadeler kullandı: ''Şimdi yeni bir askeri taktik geliştirdik. Hava sistemlerini (SİHA'lar) imha etmek ve yerleşim noktalarını bombalamak; panik için.'' Bu sözler üzerine programın yapımcısı yayını durdurarak, reklam arasına gitti.

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Son dakika: Paşinyan'ın danışmanı Vagharshak Harutyunyan'dan canlı yayında sivil katliamı itirafı
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