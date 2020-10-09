Azerbaycan - Ermenistan çatışmasında son durum | Ermenistan'ın "tarih korkusu" gölgesinde Karabağ görüşmeleri: İki ülke görüşecek

Karabağ bölgesinin durumu, uluslararası platformlarda sık sık gündeme gelirken bölgedeki devletler de arabuluculuk rolü ile zaman zaman iki ülke arasındaki soruna müdahil oldular. Son olarak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Şubat ayındaki Münih Güvenlik Konferansı'na katılmışlardı. İkisinden de Dağlık Karabağ'ın tarihsel bir arka planına değinmeleri istendi. Ancak bu isteğe Ermenistan Başbakanı tepki gösterdi.

Aliyev, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'ın bir parçası olmasının "tarihi gerçek" olduğunu savunarak, "Çatışmanın nasıl çözüleceğini konuşmak için önce geriye dönüp tarih konusuna bakmamız gerekiyor" dedi.