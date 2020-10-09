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- çatışmasında son durum | Ermenistan'ın "tarih korkusu" gölgesinde Karabağ görüşmeleri: İki ülke görüşecek

ve arasında devam eden çatışmalarda son durum, konuyla ilgilenen birçok kişi için merak konusu oluyor. Ermenistan’ın saldırılarının ardından Azerbaycan ordusu, mütekabiliyet esasında karşılık vermiş ve işgal altındaki topraklarını geri almak için harekat başlatmıştı. Kökeni 20. Yüzyılın başlarına dayanan Karabağ çatışması, Sovyetler Birliği’nin son dönemlerinde başladı.

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Giriş Tarihi: 9.10.2020 11:42 Son Güncelleme: 9.10.2020 11:45 ABONE OL
Azerbaycan - Ermenistan çatışmasında son durum | Ermenistan'ın tarih korkusu gölgesinde Karabağ görüşmeleri: İki ülke görüşecek

Karabağ bölgesinin durumu, uluslararası platformlarda sık sık gündeme gelirken bölgedeki devletler de arabuluculuk rolü ile zaman zaman iki ülke arasındaki soruna müdahil oldular. Son olarak, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başbakanı Nikol Paşinyan Şubat ayındaki Münih Güvenlik Konferansı'na katılmışlardı. İkisinden de Dağlık Karabağ'ın tarihsel bir arka planına değinmeleri istendi. Ancak bu isteğe Ermenistan Başbakanı tepki gösterdi.

Aliyev, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'ın bir parçası olmasının "tarihi gerçek" olduğunu savunarak, "Çatışmanın nasıl çözüleceğini konuşmak için önce geriye dönüp tarih konusuna bakmamız gerekiyor" dedi.

Azerbaycan - Ermenistan çatışmasında son durum | Ermenistan'ın tarih korkusu gölgesinde Karabağ görüşmeleri: İki ülke görüşecek

"Cumhurbaşkanı Aliyev'den tarihe çok fazla girmemesini rica ediyorum" diyen Paşinyan, bölgenin yalnızca Sovyetler Birliği'nin ilk yıllarında alınan bir kararla 'ın bir parçası olduğunu iddia etti.

Bölgenin tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesiyle başlayan , 1990'lardan bu yana hiç bu kadar şiddetlenmemişti. Son iki haftada yaşananların ardından analistler, tarihi yükün ve Azerbaycan'ın uzun vadeli bir anlaşmaya varmasını engellediğini, ancak kısa süreli ateşkesler ile durdurulduğunu söylüyorlar.

Azerbaycan - Ermenistan çatışmasında son durum | Ermenistan'ın tarih korkusu gölgesinde Karabağ görüşmeleri: İki ülke görüşecek

için Dağlık Karabağ, Azerbaycan devletinin ayrılmaz bir parçasıdır ve BM tarafından bu şekilde tanınmaktadır. Persler ve Selçuklu Türkleri'nin yaşadığı ve hüküm sürdüğü asırlık bir Müslüman yerleşim yeri kimliğine sahiptir.

Azerbaycan - Ermenistan çatışmasında son durum | Ermenistan'ın "tarih korkusu" gölgesinde Karabağ görüşmeleri | Video

Münih'te iki liderin bir araya geldiği tartışmalarda Paşinyan, 1920'lerin başında Karabağ'ı Azerbaycan'a dahil etme kararının, o zamanlar Sovyet milliyetler komiseri Joseph Stalin'in "kişisel inisiyatifinden" kaynaklandığını söyledi. Aliyev bu iddiaya sert bir dille yanıt verdi.

Azerbaycan - Ermenistan çatışmasında son durum | Ermenistan'ın tarih korkusu gölgesinde Karabağ görüşmeleri: İki ülke görüşecek

Sovyetler Birliği döneminde Ermeniler Dağlık Karabağ'da çoğunluğu oluşturuyordu ve Sovyet cumhuriyeti, Karabağ'ın kontrolünü ele geçirmek için Moskova'ya defalarca baskı yaptı.

Ancak Sovyetler Birliği dağılmaya başladığında, ayrılıkçı bir cumhuriyet ilan edildi ve savaş çıktı. Ermeni işgali burada başladı.

Azerbaycan - Ermenistan çatışmasında son durum | Ermenistan'ın tarih korkusu gölgesinde Karabağ görüşmeleri: İki ülke görüşecek

Yüzbinlerce Azerbaycanlının Karabağ'dan göç ettirilmesi ve 'ın çevresindeki yedi bölgenin Ermeni güçleri tarafından işgal edilmesi ile Karabağ'ın nüfusunun neredeyse tamamı Ermeni oldu.

Ancak Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığı hiçbir zaman, da dahil olmak üzere, başka hiçbir devlet tarafından tanınmadı.

Azerbaycan - Ermenistan çatışmasında son durum | Ermenistan'ın tarih korkusu gölgesinde Karabağ görüşmeleri: İki ülke görüşecek

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Geniş Avrupa programı direktörü Nicu Popescu, " ve 'ın pozisyonları o kadar sağlamdır ki, uluslararası toplum bunlar üzerinde pratik bir etkiye sahip değildir" açıklamasında bulundu.

En olası senaryonun döngüsünün sona ermesi ya da kesin bir askeri zafer değil, bir toprak savaşına dönüşmesi olduğunu söyledi.

Azerbaycan - Ermenistan çatışmasında son durum | Ermenistan'ın tarih korkusu gölgesinde Karabağ görüşmeleri: İki ülke görüşecek

Ağustos ayında Karabağ'ı ziyaret eden Paşinyan, "Artsakh (Karabağ) 'dır, bu kadar" diyerek Ermenistan ile birleşme çağrısı bile yapmıştı.

Aliyev geçtiğimiz hafta "Oraya (Karabağ) geri dönmeliyiz" dedi ve burayı "bizim toprağımız" olarak nitelendirdi.

International Crisis Group analistleri, ateşkesin 2016'daki son kavgayı sona erdirmesinden bu yana, "barış süreci, öfkeli söylemlerde buna karşılık gelen bir artışla birlikte sanal bir durma noktasına geldi" dedi.

Ermenistan-Azerbaycan çatışması Ortadoğu'dan savaşçıları çekiyor

Son iki haftadır, Raffi Ghazarian evde ve işte televizyonda Ermenistan ve arasındaki çatışmalarla ilgili haberleri izliyor. 50 yaşındaki Ermeni asıllı Lübnanlı, çatışmalar devam ederse her şeyi bırakmaya ve atalarının topraklarını savunmak için gönüllü olmaya hazır olduğunu söyledi.

Lübnan'daki Ermenilerin aktardığı bilgilere göre, Lübnan'ın büyük etnik Ermeni nüfusunun bir kısmı, sayıların az olduğunu söylese de, savaşa katılmak için çoktan Ermenistan'a gitti.

Azerbaycan - Ermenistan çatışmasında son durum | Ermenistan'ın tarih korkusu gölgesinde Karabağ görüşmeleri: İki ülke görüşecek

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, " Dağlık Karabağ'dan ya çekilir, ya da kovulur. Ermenistan'ın 1991'de topraklarının bir kısmını işgal etmesiyle başlayan bu sorun neredeyse 30 yıldır sürüyor." ifadelerini kullandı.

İSTİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kopuz, daha önce de kısa süren çatışmalar yaşandığını ancak bu kez durum farklı bir yöne gittiğini belirtti.

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Azerbaycan - Ermenistan çatışmasında son durum | Ermenistan'ın "tarih korkusu" gölgesinde Karabağ görüşmeleri: İki ülke görüşecek
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