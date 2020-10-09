Ermenistan çaresiz! Paşinyan'ın cephedeki başarısızlığı gizlemek için başvurduğu yöntem şoke etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, işgal altında tuttukları Dağlık Karabağ'da cephe hattında yaşanan olumsuzluklarla ilgili yetkililerin eleştirilmesini yasakladı.

Paşinyan, ülkedeki savaş hali kararında bazı değişiklikler içeren bir karar imzaladı. Karara göre, 'savaş hali' hukukunu sağlayan devlet organları ve yerel makam temsilcilerini, konuşmalarla dahi eleştiren, yalanlayan, etkisini sorgulayan veya başka bir şekilde değersizleştiren ifadelerin yayımlanması yasaklandı.