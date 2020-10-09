Son dakika! PKK'yı ülkesine çağıran Ermenistan Başbakanı Avrupa'yı tehdit etti

AYARI İYİCE KAÇIRDI

Ermenistan'ın PKK'yı ülkesine yardıma çağırarak yardım isteyen Başbakanı Nikol Paşinyan, Alman Spiegel'e skandal açıklamalarda bulunurken uluslararası toplumdan beklediği yardımı görememenin saldırganlığı ile açıklamalarının ayarını iyice kaçırdı. Rusya, çatışmaların "Ermenistan" topraklarında yaşanmadığını hatırlatarak duruma müdahale için ışık vermedi. Terör örgütlerinin yuvalandığı Ermenistan, PKK'dan destek istedi ve bu teröristleri çatışma sahalarına taşıdı. Ancak güçlü Azerbaycan ordusu, SİHA'ların da yardımıyla bu teröistleri de nefessiz bırakmayı başardı.

AVRUPA'YI KORKUTMAYA ÇALIŞIYOR

Türkiye'nin Karabağ tutumunu, Akdeniz dahil genel dış politikası bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen ve "Avrupa bunu değerlendirsin" diyen Paşinyan "Eğer bunu yapmazsanız Türkiye'yi Viyana kapılarında bekleyin" sözlerini kullandı.