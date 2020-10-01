İşte Ermenistan-PKK ortaklığının belgesi! Hain protokolun detayları SABAH'TA

FETÖ TERÖRÜNÜN YENİ YUVASI: ERMENİSTAN

Raporda yer alan bir başka bilgi ise Ermenistanın. PKK'lı teröristlere ev sahipliği yapmasının yanı sıra sorumlu düzeyindeki PKK ve YPG'li teröristlerle birlikte FETÖ'ye de kucak açtığı.

Türkiye ve Kandil bölgesindeki operasyonlarda yaralananlar ile ağır hasta olup tedavi görmesi gereken çoğunluğu sözde örgüt içinde komutan düzeyindeki PKK lı teröristlere Pasaport ve vize vererek Avrupaya rahatlıkla geçişlerine imkan sağlayan Ermenistan'ın aynı imkan ve olanağı 17/25 ve 15 Temmuz Darbe girişi sonrası Türkiye'den kaçan FETÖ örğüt üyelerine de kucak açarak FETÖ mensuplarına PKK/YPG nin ofislerinde çalıştırılıp Ermenice öğrenmeleri sağlanarak bunlara Ermenistan pasaportu ve Schengen vizesi vererek FETÖ'cü teröristlerin Avrupa'da rahat dolaşımlarına imkan sağladıkları da bilgisine yer verildi.

PKK'nın ERMENİSTANDA 15 KAMPI VAR

Terör örgütü PKK'ya Karadağ - Erivan ve Sevan gölü bölgesindeki topraklarında 15 kamp kurdurup PKK'ya İkinci kandil olmak için kucak açarak yıllardır var olan Türkiye düşmanlığını bir kez daha ortaya koyan Ermenistan'ın İran üzerinden gruplar halin de getirdiği Terör örgütü PKK/YPG li teröristlere sivil halka yönelik saldırılarda kullandığı milislere çatışma konusunda eğitim verdirdiğinde raporda yer aldı.

TABURUN DUVARLARINDA O HAİNİN FOTOĞRAFI

Raporun son bölümünde ise PKK/YPG nin 2 yıl önce Suriyede kurduğu Nubar Ozanyan'ın adının verildiği sözde tabur ile ilgili bilgiler yer aldı.

Suriye'de Kamışlı, Haseke, Serekaniye, Dırbesiye ve Amude gibi kentlere PKK/YPG nin işgali altındaki kentlerde yaşayan ermeni kökenli ailelerin 16-25 yaş aralığındaki çocuklarını ikna/ zorla silah altına alan Taburun yöneticileri silahlı ve ideolojik eğit verdiği sözde taburun bulunduğu binanın duvarlarında yer alan resimler içinde 1982 yılında 9 kişinin yaşamını yitirdiği 72 kişinin de yaralandığı Esenboğa saldırısını gerçekleştiren Ermeni ASALA örgüt üyesi Levon Ekmeçiyan adlı teröristtin fotoğrafının yer aldığı belirtildi.

Teröristlerin o fotoğraflar içinde suikasta kurban giden gazeteci Hrant Dink'in fotoğraflarının da Türkiye'ye karşı propaganda için kullanıldığını belirtti.