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'den son dakika açıklaması: yalan iddialarda bulunuyor

resmi hesaplarından kendisine karşı Türk uçaklarının ve İHA/SİHA’larının kullanıldığına dair hiçbir kanıta dayanmayan yalan iddialarda bulunulmaktadır. Bunlar Ermenistan’ın karşısında Türkiye’nin olduğu algısı yaratarak arkasındaki desteği arttırma maksatlı kara propagandasından başka bir şey değildir. Nitekim bu iddialar kendi destekçileri hariç kimse tarafından ciddiye alınmamıştır. Diğer taraftan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri; kendi başına zaferi elde edebilecek imkan ve kabiliyete, işgal altındaki öz topraklarını kurtaracak azim ve kararlılığa sahip olduğunu geçtiğimiz birkaç günde tüm dünyaya göstermiştir.

DHA
Giriş Tarihi: 30.9.2020 16:57 Son Güncelleme: 30.9.2020 17:07 ABONE OL
MSB'den son dakika açıklaması: Ermenistan yalan iddialarda bulunuyor

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Ermenistan resmi hesaplarından kendisine karşı Türk uçaklarının ve İHA/SİHA'larının kullanıldığına dair hiçbir kanıta dayanmayan yalan iddialarda bulunulmaktadır. Bunlar Ermenistan'ın karşısında Türkiye'nin olduğu algısı yaratarak arkasındaki desteği arttırma maksatlı kara propagandasından başka bir şey değildir. Nitekim bu iddialar kendi destekçileri hariç kimse tarafından ciddiye alınmamıştır. Diğer taraftan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri; kendi başına zaferi elde edebilecek imkan ve kabiliyete, işgal altındaki öz topraklarını kurtaracak azim ve kararlılığa sahip olduğunu geçtiğimiz birkaç günde tüm dünyaya göstermiştir" denildi.

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MSB'den son dakika açıklaması: Ermenistan yalan iddialarda bulunuyor
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