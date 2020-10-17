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Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, 'Fatih’e, Yavuz’a, Kanuni’ye selam olsun' diyerek yeni planı açıkladı...

: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, 'Fatih’e, Yavuz’a, Kanuni’ye selam olsun' diyerek yeni planı açıkladı...

haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Karaismailoğlu, 'Fatih’e, Yavuz’a, Kanuni’ye selam olsun' diyerek başladığı tweet'inde Yeni Ulusal Arama ve Kurtarma Planı'nı duyurdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 17.10.2020 09:45 Son Güncelleme: 17.10.2020 10:14 ABONE OL
SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, 'Fatih’e, Yavuz’a, Kanuni’ye selam olsun' diyerek yeni planı açıkladı...

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Karaismailoğlu, "Mavi Vatanımızda arama ve kurtarma sorumluluk sahamızı, Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren milli gemilerimizin arama sahalarını kapsayacak şekilde genişlettik." dedi.

KARAİSMAİLOĞLU: YENİ ULUSAL ARAMA VE KURTARMA PLANINI AÇIKLADI

Karaismailoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Fatih'e, Yavuz'a, Kanuni'ye selam olsun.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Mavi Vatanımızda arama ve kurtarma sorumluluk sahamızı, Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren milli gemilerimizin arama sahalarını kapsayacak şekilde genişlettik. Yeni Ulusal Arama ve Kurtarma Planımız ülkemize hayırlı olsun" dedi.

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SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, 'Fatih’e, Yavuz’a, Kanuni’ye selam olsun' diyerek yeni planı açıkladı...
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