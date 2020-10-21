SON DAKİKA… ABD seçimlerinde Trump Biden savaşında kurallar değişti!

ABD Donald Trump ve Joe Biden'ın önümüzdeki Perşembe günü birlikte katılacağı ikinci münazara programı için alınan son dakika kararını tartışıyor.

Amerika Birleşik Devletleri önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Başkanlık seçimlerine Koronavirüs önlemlerinin gölgesinde gitse de Trump'ın mitingler yapması Biden'ın buna karşılık verebilmek için organizasyonlara katılması heyecanı diri tutuyor. Fakat Perşembe günü gerçekleşcek olan ikinci Trump – Biden münazarası öncesinde jürinin aldığı karar siyaset dünyasında ve iki liderin taraftarları arasında tartışılıyor.

SON DAKİKA TRUMP BIDEN TARTIŞMASINDA KURALLAR DEĞİŞİYOR

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık seçimlerine az bir sürenin kaldığı şu günlerde gözler artık perşembe günü yapılacak olan ve iki liderin karşılıklı olarak katılacağı münazara programına çevrildi.