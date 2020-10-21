SON DAKİKA… ABD seçimlerinde Trump Biden savaşında kurallar değişti!

ABD Donald Trump ve Joe Biden'ın önümüzdeki Perşembe günü birlikte katılacağı ikinci münazara programı için alınan son dakika kararını tartışıyor.
Amerika Birleşik Devletleri önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Başkanlık seçimlerine Koronavirüs önlemlerinin gölgesinde gitse de Trump'ın mitingler yapması Biden'ın buna karşılık verebilmek için organizasyonlara katılması heyecanı diri tutuyor. Fakat Perşembe günü gerçekleşcek olan ikinci Trump – Biden münazarası öncesinde jürinin aldığı karar siyaset dünyasında ve iki liderin taraftarları arasında tartışılıyor.
SON DAKİKA TRUMP BIDEN TARTIŞMASINDA KURALLAR DEĞİŞİYOR
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık seçimlerine az bir sürenin kaldığı şu günlerde gözler artık perşembe günü yapılacak olan ve iki liderin karşılıklı olarak katılacağı münazara programına çevrildi.
İŞTE KURAL DEĞİŞİMİNİN NEDENİ!
Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ilk tartışma programında Donald Trump'ın Joe Biden'ın sözlerini sık sık kesmesi sosyal medyada günlerce tartışıldı. Bunun üzerine münazara komisyonu yeni önlemler alıp iki liderin ikinci tartışmasının gerçekleşeceği Perşembe münazarası için bazı kuralları değiştirdi.
MİKROFONLARI SESSİZE ALINACAK
Alınan son dakika kararı gereği Başkan Donald Trump ve Demokrat aday Joe Biden, Perşembe günü katıldıkları tartışmanın bazı bölümlerinde rakipleri konuşurken mikrofonlarının sesi kesilecek.
AÇIŞ KONUŞMALARINDA İKİ LİDERİN DE SESİ KISILACAK
Başkanlık Münazaraları Komisyonu yaptığı duyuruda, belirtilen altı tartışma konusunun her birinin başında iki dakikalık açılış konuşması yapılırken Trump ve Biden'ın mikrofonlarını sessize alacak.
MİKROFONLARIN AÇIK OLACAĞI TEK BÖLÜM "AÇIK TARTIŞMA BÖLÜMÜ"
Ancak komisyon, 90 dakikalık tartışmanın "açık tartışma" bölümünde her iki adayın mikrofonlarını açacak. Perşembe günü yapılacak bu son tartışma programı her iki aday için de çok önemli.
TRUMP TEDBİRLERE RAĞMEN MİTİNG YAPIYOR!
Çeşitli anketler Biden'ı önde gösterirken corona virüsü sebebiyle bazı mitinglerini iptal etmek zorunda kalan Trump da miting ve etkinliklerini son günlerde artırdı. Her iki aday da COVID-19 nedeniyle birçok programını iptal etmek zorunda kaldığı için son TV tartışması adaylar için oldukça önem kazanıyor.
TRUMP TEPKİLİ: MODERATÖR TARAFLI!
Alınan bu son dakika kararı ile ilgili olarak Başkan Trump bir açıklama yaptı. Trump, "Ben bu şekilde düzenlenen münazaraya katılacağım fakat bunun haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bence bu haksızlık çünkü konu başlıklarını değiştirdiler ve bence moderatör taraflı birisi" dedi
TRUMP'IN FEDERALLERİ GÖREVE ÇAĞIRDIĞI ŞOK İDDİASI SEÇİM SÜRECİNİ ETKİLEYECEK Mİ?
Öte yandan Amerika Trump'ın Biden ile ilgili dün ortaya koyduğu iddiayı konuşuyor. ABD Başkanı Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), Demokrat başkan adayı ve eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Ukraynalı enerji şirketi Burisma ile ilişkisi olduğunu ve bu iddiayı soruşturması gerektiğini söyledi.
"ADAY OLMASINA İZİN VERİLMEMELİYDİ"
Trump açıklamasında "FBI, Joe Biden'ı bu konuda soruşturmalı. Şu anda bir soruşturma var mı bilmiyorum ama onu soruşturmalılar. FBI Direktörü Chris Wray'i arayıp ona sorabilirsiniz. Biden'ın aday olmasına izin verilmemeliydi."
BIDEN'IN OĞLU ÜZERİNDEN UKRAYNALI ŞİRKETLE İLİŞKİSİ Mİ VAR?
New York Post'un son dakika haberine göre Joe Biden'ın ABD Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğü dönemde oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli bir enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcının görevden almaları için Ukrayna hükümetine baskı yaptığı iddia edilmişti.