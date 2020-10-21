ABD'de başkanlık seçimleri... Trump-Biden ikinci kez karşılaşacak! | Video

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimlerine çok az bir süre kala Donald Trump ve Joe Biden canlı yayında ikinci kez kozlarını paylaşacak. Münazara Komisyonu, hakaretlerin havada uçuştuğu ilk tartışmanın ardından işi sağlama aldı ve yeni kurallar getirdi.