Ermeni taburu darmadağın edildi

Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırmasına karşılık Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtarmak için karşı operasyonlara başlayan Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürüyor. Bölgedeki çatışmalar 25'inci gününe girerken, Ermenistan'a ait, tahminen 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, alay komutanının, kalan personeli tekrar savaşmaya göndermeyi reddettiği için görevden alındığı, savaşa gitmeyi reddeden birçok askere de soruşturma açıldığı kaydedildi. Azerbaycan ordusunun dünkü çatışmalar sırasında Ermenistan'a ait 3 insansız hava aracını (İHA) daha düşürdüğü bildirildi.

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İşgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu karşısında kayıpları artan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan ise vatandaşları "cephede savaşmaya" çağırdı.

Bu arada Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan ile görüşen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO'nun Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise, Azerbaycan'dan asker talebi gelmesi halinde Türkiye'nin tereddüt etmeyeceğini açıkladı.







TERK EDİP KAÇTILAR

Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirilen Ermenistan'a ait araçlar görüntülendi. Araçlar, Azerbaycan'ın Yevlah kentindeki üsse getirildi.



63 SİVİL CAN KAYBI

Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 63 kişi hayatını kaybetti, 292 sivil yaralandı. Ayrıca bin 981 ev, 90 apartman ve 386 kamu binası kullanılamaz hale geldi.



21 KÖY VE 1 KASABA KURTARILDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli ilinin Gecegözlü, Aşağı Seyitahmetli ve Zerger, Cebrail ilinin Belend, Papı, Tulus, Hacılı ve Tinli, Zengilan ilinin Mincivan kasabası ile Hurama, Humarlı, Sarıl, Babaylı, Üçüncü Ağalı, Hacallı, Gırah Müşlan, Üdgün, Turabad, İçeri Müşlan, Melikli, Cahangirbeyli ve Baharlı köylerinin işgalden kurtarıldığını açıkladı.

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