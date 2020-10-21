Son Dakika: 400 kişilik Ermenistan taburu yok edildi! Azerbaycan'ın kurtardığı yerleşim yeri sayısı 100'ü geçti!

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece boyunca Ağdere, Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı yönlerinde operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği bildirildi.