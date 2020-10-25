CHP liyakat dedikçe kadrolaşıyor! Kaftancıoğlu'nun yardımcısı Su uzmanı olarak işe başlamış!

SSK kayıtlarına göre; Koçoğlu'nun, 2019 Mart'ta KASDAŞ'ta işe başladığı ve Kadıköy Belediye Başkanı seçilen Şerdil Dara Odabaşı tarafından işe alındığı tespit edilmişti.

İlayda Çağla Koçoğlu'nun; KASDAŞ'a uğramadan 6 bin TL maaş aldığı basına yansımıştı. Koçoğlu görev yeri Kadıköy'de olmasına rağmen Saraçhane'de İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'yla sık sık görülmesi kamuoyunda eleştirilmişti.

"BANKAMATİK YANDAŞLAR"

Sabah Gazetesi'nin 31 Temmuz 2019 tarihli "Bankamatik yandaşlar" başlıklı manşet haberinde; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 6 yardımcısını CHP'li ilçe belediyelerde göstermelik işlere yerleştirdiğine dikkat çekilmişti.

Söz konusu manşette; CHP İstanbul İl Başkan yardımcıları İlayda Çağla Koçoğlu, Bahar Çetinkaya ve Mert Bahçetepe'nin Kadıköy Belediyesi'ne ait KASDAŞ'ta; CHP İstanbul İl Başkan yardımcıları Nurten Aksüt ve Gürsel Yeter'in Beşiktaş Belediyesi'ne ait BELTAŞ'ta; CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Nejla Kayabaşı'nın Maltepe Belediyesi'ne ait MATAŞ'ta bankamatik memuru olduğuna dikkat çekilmişti..

BAHAR ÇETİNKAYA: Kasdaş Kadıköy Sağlık Turizm Eğitim Çevre Temizliği Otopark Hizmetleri İnşaat Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.'de çalışan olarak görülüyor.

Çetinkaya, CHP'li Aykurt Nuhoğlu'nun Kadıköy Belediye Başkanı olduğu dönemde KASDAŞ'ta işe başlamış. Nisan 2018'te KASDAŞ'a giren Çetinkaya, işe uğramadan maaş alıyor.

MERT BAHÇETEPE: KASDAŞ Kadıköy Sağlık Turizm Eğitim Çevre Temizliği Otopark Hizmetleri İnşaat Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.'de çalışan. Bahçetepe; Şerdil Dara Odabaşı tarafından işe alınmış. Ancak işe uğramadan maaş alıyor.

NURTEN AKSÜT: CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne ait Beltaş Beşiktaş Belediyesi İşletmecilik San. ve Tic. A.Ş.'de çalışan. SSK kayıtlarına göre; Ekim 2018'de BELTAŞ'ta büro işçisi olarak işe başladığı görülüyor.

Aksüt'ün, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın yerine gelen Tahir Doğaç döneminde işe alındığı öğrenildi.

GÜRSEL YETER: CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne ait Personel Hizmetleri Anonim Şirketi'nde Nisan 2018'den bu yana büro işçisi olarak görülüyor ancak işe gitmeden maaş alıyor.

NEJLA KAYABAŞI: CHP'li Maltepe Belediyesi'ne ait Maltepe Sağlık, Turizm, Eğitim, Otopark, Temizlik ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde büro işçisi olarak görülüyor.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç döneminde Kasım 2018'de işe alındığı görülüyor. Ancak o da büroya uğramadan maaş alıyor.

'GURUR DUYUYORUZ'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ise 31 Temmuz 2019 tarihinde CHP İzmir İl başkanlığı'nı ziyaret etti. Kaftancıoğlu, 6 yardımcısıyla ilgili iddialar üzerine "Manşeti görünce çok mutlu oldum. O gençler gece gündüz çalışıp, siyaset yapabilmek için zaman bulmaya çalışıp, bulamadıkları için 7/24 sürekli çalışan yardımcılarım. Onlarla gurur duyuyorum" iddiasında bulunmuştu.

Salıcı da aynı soruya "Benim siyaset yapabilmek için çalışan yardımcılarımın asla öyle bir şeyi yoktur. Hepsiyle gurur duyuyorum" iddiasında bulunmuştu.