SON DAKİKA... CHP'nin bankamatikçi 'youtuber'ı ne ilk ne de son! İşte çarpıcı gerçek

CHP'yi sarsan son dakika gelişmesi bugün ortaya çıktı... Antalya merkezli ve sosyal medyadan yayın yapan 'İlave TV' isimli youtube kanalında vatandaşlarla sokak röportajları yaparak, devlet ve hükümet aleyhine provokatif yayınlar yapan 37 yaşındaki Arif Kocabıyık'ın CHP'nin kadrolu bankamatikçisi olduğu ortaya çıktı. Kocabıyık'ın CHP'li Konyaaltı Belediyesi'nde kadrosunun olmasına rağmen hiç işe gitmeyip maaş aldığı belirlendi. Durumun sosyal medyada bazı vatandaşlar tarafından gündeme getirilmesinin ardından Kocabıyık'ın iki gün önce istifa ettiği öğrenildi.

CHP'NİN BANKAMATİKÇİ YOUTUBER'I NE İLK NE DE SON!

Kocabıyık'ın skandal bir şekilde ATM'ci bir youtuber olduğu ortaya çıkarken CHP'de bu durumu adeta genetik bir hal aldığı SABAH'ın temmuzda attığı manşetlerde ortaya çıkmıştı. Buna göre CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 6 yardımcısını ilçe belediyelerinde göstermelik olarak işe soktuğu ortaya çıktı. İşe bile uğramadan 5-8 bin lira arası maaşlarını alan 'bankamatik yandaşlığı' CHP'li belediyelerde art arda patlak veren 'eşe dosta iş' rezaletinin son halkası bakın nerelere ulaşmış...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına "Yönetici atamalarında liyakat esasına mutlaka uyunuz. Partizanca uygulamalardan kesinlikle kaçınınız" şeklinde uyarıda bulundu ama CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 6 yardımcısını CHP'li ilçe belediyelerde göstermelik işlere yerleştirdi.

MEHMET MUŞ SORDU!

CHP'de ayyuka çıkan bankamatik memurları skandallarının ve birbiri ardına gelen son dakika haberlerinin üzerine AK Partili Mehmet Muş kişiel twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesi dürüstlük ve adalet temalı afişlerini göstererek "Ne söyledi, ne yapıyor?" başlığı ile sert bir göndermede bulundu.