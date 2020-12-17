YPG/PKK, Irak ve Suriye’de terör estiriyor! Batı’nın ağır silahları ile saldırdılar

ABD'nin öncülüğünü yaptığı uluslararası koalisyonun yıllardır terör örgütü DEAŞ'a karşı savaştıkları bahanesiyle ağır silahlarla donattığı bir diğer terör örgütü YPG/PKK, Irak ve Suriye'de kan dökmeye devam ediyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye sınırı üzerinden Peşmerge güçlerine ağır silahlarla saldırdığını belirtti. Lezgin "8 kişilik bir grup silahlı PKK'lı Suriye üzerinden kaçak yollarla Kürdistan Bölgesi'ne girmek istedi. 50-60 kişiden oluşan YPG'li bir grup, o bölgede bulunan Peşmerge noktasına saldırı düzenledi. Yaklaşık bir buçuk saat ağır silahla vahşi bir saldırı gerçekleştirildi. Sonra Suriye'ye döndüler" dedi. Lezgin, ölü ve yaralılarla ilgili detay vermedi."YPG'nin PKK'nın yönlendirmesi ve talimatı doğrultusunda hareket ettiği herkesçe çok iyi biliniyor" diyen Lezgin, şunları kaydetti: "Maalesef, uluslararası koalisyon güçleri de kaç yıldır terör örgütü DEAŞ ile mücadele adı altında ağır silahları bu güçlere peşkeş çekiyor. Bu vesileyle Peşmerge Bakanlığı olarak uluslararası koalisyon güçlerine gece yaşanan saldırıya ilişkin tavırlarını ortaya koymaları ve şiddetle kınamaları çağrısında bulunuyoruz."YPG'den Suriye'de muhalif Kürtlere baskınTERÖR örgütü PKK'nın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Kürdistan Demokrat Partisine (KDP) karşı giriştiği eylemleri Suriye'ye taşımasının ardından Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgelerde gerginlik artarak devam ediyor. Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de muhalif Kürtlerin oluşturduğu Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin (ENKS) 3 ofisini daha basarak kullanılamaz hale getirdi. Teröristler, Kamışlı'da bastıkları ENKS ofisini de ateşe verdi.