Aliyev: “Türk Konseyi, Azerbaycan'ın haklı davasını herkesten çok daha güçlü bir şekilde desteklemiştir”





Cumhurbaşkanı Aliyev, bölgedeki yasadışı Ermeni yerleşim politikalarının Cenevre Sözleşmelerinin büyük bir ihlali ve bir savaş suçu olduğunu ifade ederek, böylece, sadece uluslararası hukuk normlarının değil, aynı zamanda insani ve ahlaki normların da tamamen görmezden gelindiğini belirtti. Aliyev, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'e savaş sırasında ve sonrasında devam eden desteğinden dolayı şükranlarını ifade etti ve Türk Konseyi'nin Azerbaycan'ın haklı davasına en çok destek veren uluslararası örgüt olduğunu vurguladı. Genel Sekreter Amreyev'in savaşın başlangıcında ve sırasında, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü, egemenliği ve sınırlarının dokunulmazlığını destekleyen pek çok açıklamada bulunduğunu, ayrıca Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde çatışmanın çözümüne ilişkin açıklamalar yaptığını ve Azerbaycan Cumhurbaşkanına ve halkına elde ettikleri zaferden dolayı tebrik mesajı gönderdiğini hatırlattı.



Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın azat edilen topraklarının restorasyon çalışmaları sırasında kardeş Türk dili konuşan ülkeler ve Azerbaycan'ı destekleyen diğer devletlerle aktif işbirliği yapmayı beklediğini belirtti. Aliyev ayrıca tarihi ve kültürel eserlerin restorasyonu sırasında Türk Konseyi ve ilgili Türk işbirliği kurumları üzerinde durulacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Aliyev, Şuşa'nın altyapısının yeniden inşası ve kültürel ve tarihi mekânlarının restorasyonu ile ilgili gelecekteki plan ve projelere değindi.