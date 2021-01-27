Kaçırılan gemi mürettebatı ile ilgili son dakika açıklama: Çözüm Aden Körfezi modeli...

Son dakika haberler... Batı Afrika'daki Gine Körfezi'nde Liberya bandıralı Mozart konteyner gemisinden rehin alınan 15 Türk mürettebat için deniz haydutları hala iletişime geçmedi. 2019'da kaçırılan Paksoy-1 gemisindeki 11 mürettebatın kurtarılması sürecini yürüten Deniz Ticaret Örgütü(DTO) yasal danışmanı Avukat Selçuk Esenyel, önemli açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...
Avukat Selçuk Esenyel haydutların ilk birkaç gün temasa geçmemelerinin normal olduğunu, rehineleri sakladıkları yere götürmelerinin 15-16 saat sürdüğünü söyledi. Esenyel, ilk birkaç gün temasa geçmeyerek psikolojik olarak karşı tarafın fidye vermeyi reddetmesinin önüne geçmeyi amaçlandığını ifade ederek, "Aileler içini rahat tutsun. İstedikleri para. Eğer zarar verirlerse firmalar ödeme yapmaktan vazgeçer. Bunu en çok onlar istemez. Kaçırılanlara kötü muamele yapıldığını düşünmüyorum" dedi.
SABAH'a açıklamalarda bulunan Esenyel, şunları söyledi:
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İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN BİRKAÇ GÜN BEKLİYORLAR
Deniz Ticaret Odası olarak süreci takip ediyoruz. Birkaç gün temas sağlamazlar. Saldırıdan 15-16 saat sonra rehineleri ormanın içinde sakladıkları yere götürüyorlar. Ondan sonra da birkaç gün bekliyorlar. Hem takip edilmediklerinden emin olmak, hem de bekleyenleri strese sokup adrenalini yükseltmek için. İlk istedikleri fidye kabul edilsin diye psikolojik bir savaş. Çoğunlukla 3-4 gün içinde iletişime geçiyorlar. Bölgede son 1 sene içinde 200 saldırı oldu. Bu işi yapan 6/7 grup var, benim tahminime göre 300-350 kişi civarındalar. Gemiyi kaçıran, rehinelere bakan, pazarlık yürüten vs Sürekli onlar saldırıyor. Onlar da hep aynı yöntemleri izliyorlar. Bu işi yapan 6/7 grup var.
BÖLGEYE OPERASYON DÜZENLENEMİYOR, ZOR BİR COĞRAFYA
Bu kişiler çok geniş ormanlık bir alanda yaşıyorlar, kaçırdıkları kişileri de oraya götürüyorlar. Türk rehinelerin de Nijerya'nın güneyindeki Bayelsa bölgesine götürüldüğünü tahmin ediyorum.Oraya kara ulaşımı yok, çok yoğun bir orman bitkisi var.Ormanda yüzlerce nehir ve dere ile bölünmüş durumda. İçinde bataklıklar var. O bölgeye askeri operasyon düzenlenemiyor. Çok zor bir coğrafya. Ormanın içine girince güneşi göremiyorsunuz. Havadan müdahale de mümkün değil, görüntü alınamıyor.Bu kişileri orman içerisinde bulmak çok kolay bir şey değil. Ormana yabancı biri ormana girince gözcüleri var, birbirleri içinde iletişime geçip saklanıyorlar. Asırlardı o ormanın içinde yaşadıkları için bu konuda uzmanlar. 2019 yılında rehineleri alırken sıcak temas sağladım. Ormanın içinde uydu telefonları ile iletişime geçiyorduk. Liderleri ile tarafsız bölgede, beni koruyan kabileler eşliğinde görüşme sağladık. Takasta da ayrıca mecburen görüştüm. Afrika tecrübem olduğu için ve orada kendi dostlarımla olduğum için mümkün oldu. Normalde ormanlık araziye girmek mümkün değil. Daha önce Paksoy-1 gibi bir operasyon yok, bölgeye girip pazarlık yapılması çok rastlanan bir durum değil.
AİLELER İÇİNİ FERAH TUTSUN
Rehinelere kötü muamele yapılmıyor. Aileler bu anlamda içini ferah tutsun. Mozart gemisinde Azerbaycanlı kardeşimiz vefat etti ama bu bir ilk. Arbede neticesinde vefat etmiş olabileceğini düşünüyorum. Bu insanların yegâne amacı fidye almak ve kaçırdıkları kişileri teslim ederek sistemin devamını sağlamak. Zarar vermiyorlar. Öldürürlerse, o ödemeleri yapan firmalar, armatörler, sigortalar ödeme yapmaktan vazgeçebilirler. Pazarlık süreci ortalama 3-4 hafta sürüyor.Rehineler, ortalama 4-5 hafta içinde kurtarılıyor. İnsanlarda tereddüt oluşursa fidye ödemezler. Bunu en çok kaçıranlar istemez. Kaçırıldıktan sonra öldürülen 1 kişi dahi yok. Bazen para alamadıkları kişileri bile 6/7 ay sonra bıraktıkları oluyor.
DEVLETLER FİDYE ÖDEMEZ
Bu duruma özel sigorta varsa sigorta şirketleri yoksa armatör fidyeyi öder. Devletler ödemez, devletlerin ödemesi doğru olmaz. Bu bütün dünyada böyledir. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti bu parayı öderse, o bölgedeki her Türk vatandaşı açık hedef haline gelir. Bugüne kadar resmi anlamda hiçbir devlet fidye ödememiştir.
ÇÖZÜM ADEN KÖRFEZİ MODELİ
Mozart gemisi, Lagos Limanından ayrıldıktan yaklaşık 250 mil sonra saldırıya uğradı. Silahlı muhafız alsaydı dahi limandan ayrıldıktan 100 mil sonra muhafızlar tekrar limana dönecekti. Mozart silahlı muhafız alsaydı bile muhafız ayrılmış olacaktı. Uluslararası Gemicilik Örgütü(IMO) gemilerde silahlı muhafız bulundurulmasını tavsiye etmiyor. Silahlı muhafız olduğu zaman çatışma yaşanıyor, sivillerin olduğu alanda çatışma çıkıyor. Çözüm Aden Körfezi'nde olduğu gibi bölgede savaş gemileri bulundurulması olabilir. Aden Körfezinde yarım saat mesafede savaş gemileri mevcut. Gemicilere, saldırı anında panik odasına geçmeleri öğretilir. Orada zaman kazanılır. Mozart gemisinde de panik odasındaki personele ulaşılması 5-6 saat sürdü. Yakında bir savaş gemisi olsa mürettabın kaçırılması önlenebilirdi. Bu sorunun çözümü uluslararası işbirliğine dayanıyor, hiçbir ülke tek başına çözemez.