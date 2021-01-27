Kaçırılan gemi mürettebatı ile ilgili son dakika açıklama: Çözüm Aden Körfezi modeli...

BÖLGEYE OPERASYON DÜZENLENEMİYOR, ZOR BİR COĞRAFYA

Bu kişiler çok geniş ormanlık bir alanda yaşıyorlar, kaçırdıkları kişileri de oraya götürüyorlar. Türk rehinelerin de Nijerya'nın güneyindeki Bayelsa bölgesine götürüldüğünü tahmin ediyorum.Oraya kara ulaşımı yok, çok yoğun bir orman bitkisi var.Ormanda yüzlerce nehir ve dere ile bölünmüş durumda. İçinde bataklıklar var. O bölgeye askeri operasyon düzenlenemiyor. Çok zor bir coğrafya. Ormanın içine girince güneşi göremiyorsunuz. Havadan müdahale de mümkün değil, görüntü alınamıyor.Bu kişileri orman içerisinde bulmak çok kolay bir şey değil. Ormana yabancı biri ormana girince gözcüleri var, birbirleri içinde iletişime geçip saklanıyorlar. Asırlardı o ormanın içinde yaşadıkları için bu konuda uzmanlar. 2019 yılında rehineleri alırken sıcak temas sağladım. Ormanın içinde uydu telefonları ile iletişime geçiyorduk. Liderleri ile tarafsız bölgede, beni koruyan kabileler eşliğinde görüşme sağladık. Takasta da ayrıca mecburen görüştüm. Afrika tecrübem olduğu için ve orada kendi dostlarımla olduğum için mümkün oldu. Normalde ormanlık araziye girmek mümkün değil. Daha önce Paksoy-1 gibi bir operasyon yok, bölgeye girip pazarlık yapılması çok rastlanan bir durum değil.