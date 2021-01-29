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Son dakika: AB dışından giriş çıkışı 31 Ocak'tan itibaren yasaklıyor

Son dakika bilgisine göre , dışındaki ülkelerden giriş çıkışları 31 Ocak'tan itibaren yasaklayacak. Fransa’da son 24 saatte 22 bin 858 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi, 510 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 153 bin 487’ye ulaştı.

AA
Giriş Tarihi: 29.1.2021 23:00 Son Güncelleme: 29.1.2021 23:28 ABONE OL
Son dakika: Fransa AB dışından giriş çıkışı 31 Ocak'tan itibaren yasaklıyor

Avrupa'nın en büyük nüfusa sahip ülkelerinden Fransa'dan çok kritik bir korona virüs kararı geldi.

Fransa, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden giriş çıkışları 31 Ocak'tan itibaren yasaklayacak.

Fransa'da son 24 saatte 22 bin 858 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi, 510 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 153 bin 487'ye ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 26 saatte 22 bin 858 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 3 milyon 153 bin 487'ye ulaştı. İyileşenlerin sayısının ise 223 bin 174 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının ise 75 bin 620 olduğu aktarıldı.

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Son dakika: Fransa AB dışından giriş çıkışı 31 Ocak'tan itibaren yasaklıyor
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