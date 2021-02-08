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Son dakika: Yunan Başbakan Miçotakis haddini aştı! 'Türk işgali' ifadelerini kullandı

Son dakika haberi...Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis, ziyaretinde haddini aşan ifadeler kullandı. Miçotakis, Helenizm (Adayı Yunanlaştırmak) ağzıyla konuşarak Türk askerini işgalcilikle suçladı. Miçotakis, stratejik dış politika hedeflerinin adadaki sözde 'Türk işgalini' sona erdirmek olduğunu söyleyerek skandal bir açıklamada bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 8.2.2021 19:59 Son Güncelleme: 8.2.2021 20:33 ABONE OL
Son dakika: Yunan Başbakan Miçotakis haddini aştı! 'Türk işgali' ifadelerini kullandı

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yaptığı ziyarette Rum lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi. Miçotakis, stratejik dış politika hedeflerinin adadaki sözde 'Türk işgalini' sona erdirmek olduğunu söyledi. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise açıklamasında, Miçotakis'le Kıbrıs sorununu ve gayri resmi beşli konferans konularını görüştüklerini belirtirken, BM Genel Sekreteri tarafından yapılacağı öngörülen gayri resmi beşli konferansa katılacaklarını yineledi.

Anastasiadis, arzu edilen çözüm temeline ilişkin görüşlerinin net olduğunu, BM Güvenlik Konseyi kararları ve AB normları çerçevesinde, 'çağ dışı kalmış garantörlük sistemi' ile Türk askerinin adadaki varlığını sona erdirecek ve 'dönüşümden sonra oluşacak yeni oluşumun fonksiyonelliğini' sağlayacak bir çözüm arzu ettiklerini ifade etti. Kıbrıs sorununun çözümü çabalarında yapıcı bir diyaloğun gerçekleşebilmesi için iyi bir ortamın olması gerektiğini kaydeden Anastasiadis, 'tehdit koşulları altında yapıcı bir diyalog beklenemeyeceğini' söyledi.

Anastasiadis, uygun ortamın sağlanabilmesi için Türkiye'nin katkısının gerekli olduğunu da iddia ederek, AB'nin de Kıbrıs sorununun çözümü çabalarına daha etkin katılımını ve dayanışmasını beklediklerinin altını çizdi. Miçotakis'in kendisine, Yunanistan ile Türkiye arasındaki müzakereler hakkında geniş bilgi aktardığını da ifade eden Anastasiadis, bölge ülkelerinden yetkililerin katılacağı bölgesel bir toplantıdan bahsederek, daha fazla ayrıntı vermek istemediğini dile getirdi.

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Son dakika: Yunan Başbakan Miçotakis haddini aştı! 'Türk işgali' ifadelerini kullandı
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