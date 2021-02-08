Son dakika: Yunan Başbakan Miçotakis haddini aştı! 'Türk işgali' ifadelerini kullandı

Anastasiadis, uygun ortamın sağlanabilmesi için Türkiye'nin katkısının gerekli olduğunu da iddia ederek, AB'nin de Kıbrıs sorununun çözümü çabalarına daha etkin katılımını ve dayanışmasını beklediklerinin altını çizdi. Miçotakis'in kendisine, Yunanistan ile Türkiye arasındaki müzakereler hakkında geniş bilgi aktardığını da ifade eden Anastasiadis, bölge ülkelerinden yetkililerin katılacağı bölgesel bir toplantıdan bahsederek, daha fazla ayrıntı vermek istemediğini dile getirdi.