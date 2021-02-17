New York Times’tan olay yaratan yazı: Türk askeri Suriye'de milyonlarca sivili katliamdan koruyor

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde terör unsurlarına karşı başlattığı harekatlar ve güvenli bölge oluşturması, meyvelerini veriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sivil katliamı yapan Esed rejimine karşı yürüttüğü operasyonlar sonrasında mültecilere sağladığı güvenlikse, dünya çapında ses getirmeye başladı.
"TÜRKİYE SİVİLLERİN KORUYUCUSU"
Başta TSK'nın yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı olmak üzere art arda gelen başarılı operasyonlar sivil halka zulmeden terör unsurlarını ve Esed rejimini durdurdu. TSK'nın Suriye'de oluşturduğu güvenli bölge ise milyonlarca sivilin hayatını kurtardı. Türkiye'nin müdahalesine itiraz eden tüm sesleri kesen bu başarılı operasyonlar, dünya çapında da yankı uyandırdı. Son olarak ABD'li The New York Times, Türkiye'nin sivillerin koruyucusu olduğunu kabul eden bir analiz yayınladı.
Suriye'nin Afrin kentinde ve kentin yakınlarındaki mülteci kamplarında, gözlemlerde bulunan New York Times gazetesi, Beşar Esed saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına sığınan mültecilerin uluslararası insani yardım beklediğini "ancak milyonlarcası için imkan sunan tek ülkenin Türkiye" olduğunu yazdı.
"KATLİAMIN ÖNÜNDE TÜRK ASKERİ DURUYOR"
Gazetenin Türkiye Büro Şefi, Charlotta Gall imzalı yazıda, "10 yıllık Suriye iç savaşının son bulması konusunda dünyanın kafası karışıkken Türkiye, 5 milyon civarında evlerinden edilmiş ve zor durumdaki sivilleri korumak için bölgede bulunan tek uluslararası güç. Bugün Beşar Esed güçleri ile Rus müttefiklerinin muhtemel katliamlarının önünde bir tek Türk askerleri var." ifadeleri dikkati çekti.
Özellikle de Şam ve Halep'teki saldırılardan kaçarak bölgeye gelen mültecilerin çok büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığını detaylandıran yazıda, Türkiye'nin bölgede güvenliği sağladığına ve yerel meclisler kurarak bölgede istikrarı sağladığına işaret edildi.
TÜRKİYE MİLYONLARCA KİŞİYE İMKAN SUNUYOR
Yazıda görüşlerine yer verilen Hatay Vali Yardımcısı Orhan Aktürk, "Amacımız, onların hayatlarını daha da normalleştirmektir. İnsanlar hayata tekrar dönsünler diye okulların ve hastanelerin açık kalmasını sağlıyoruz." ifadesini kullandı. Kentteki bombalı saldırılarla ilgili ise Aktürk patlatılan araçların kamyonlarla YPG/PKK işgali altındaki Münbiç ilçesinden getirildiğini tespit ettiklerini belirtti.
Gazeteye konuşan yerel meclis üyesi Said Süleyman, Türkiye'nin verdiği yardımların ötesinde daha fazla uluslararası insani yardıma ihtiyaç olduğuna dikkat çekerken, yazıda "Ancak milyonlarcası için imkan sunan tek ülke Türkiye." ifadesine yer verildi.
"TÜRKLER OLMADAN HAYATTA KALAMAYIZ"
Bölgedeki öğrencilerin Türkiye'de iş ve eğitim imkanı bulmak için Türkçe öğrendiği kaydedilen yazıda, oradaki insanların savaşın şartları aynı olduğu sürece kendi memleketlerine dönemeyeceğine dikkat çekildi.
Şam'ın güneyinden kaçarak bölgeye gelen mültecilerden Süleyman Carir gazeteye verdiği demeçte, "Türkiye bize koruma sağlamadan kendi köylerimize dönemiz mümkün değil. Türkler olmadan biz hayatta kalamayız." değerlendirmesinde bulundu.