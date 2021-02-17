New York Times’tan olay yaratan yazı: Türk askeri Suriye'de milyonlarca sivili katliamdan koruyor

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde terör unsurlarına karşı başlattığı harekatlar ve güvenli bölge oluşturması, meyvelerini veriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sivil katliamı yapan Esed rejimine karşı yürüttüğü operasyonlar sonrasında mültecilere sağladığı güvenlikse, dünya çapında ses getirmeye başladı.

"TÜRKİYE SİVİLLERİN KORUYUCUSU"

Başta TSK'nın yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı olmak üzere art arda gelen başarılı operasyonlar sivil halka zulmeden terör unsurlarını ve Esed rejimini durdurdu. TSK'nın Suriye'de oluşturduğu güvenli bölge ise milyonlarca sivilin hayatını kurtardı. Türkiye'nin müdahalesine itiraz eden tüm sesleri kesen bu başarılı operasyonlar, dünya çapında da yankı uyandırdı. Son olarak ABD'li The New York Times, Türkiye'nin sivillerin koruyucusu olduğunu kabul eden bir analiz yayınladı.