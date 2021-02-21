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Son dakika: Rusya'da 'Kuş gribi' alarmı! İlk kez insana bulaştı

Rusya'dan dünya gündemine bomba gibi düşen bir son dakika haberi geldi. İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, ülkede "A (H5N8)" kuş gribinin ilk kez insana bulaştığını tespit ettiklerini bildirdi. 2020'nin aralık ayında kuş gribi salgını yaşanan ülkenin güneyindeki bir çiftlikte 7 kişi karantinaya alınırken, bilgilendirildi. İşte bu korkutan haberin ayrıntıları...

AA
Giriş Tarihi: 21.2.2021 10:28 Son Güncelleme: 21.2.2021 10:32 ABONE OL
Son dakika: Rusya'da 'Kuş gribi' alarmı! İlk kez insana bulaştı

Dünyanın en büyük nüfusa sahip ülkelerinden Rusya'dan endişelendiren kuş gribi haberi! İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, başkent Moskova'da düzenlediği brifingde, kuş gribiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

BU DÜNYADA İLK KEZ TESPİT EDİLEN VAKADIR

Rusya'da "A (H5N8)" kuş gribine insanda ilk kez rastlandığını belirten Popova, "Kuş gribinin, ülkenin güneyindeki bir tavuk çiftliğinin 7 çalışanında Vektör Araştırma Merkezinin bilim insanlarınca tespit edildi. Bu çiftlikte, Aralık 2020'de kuş gribi salgını yaşandı. Bu, dünyada ilk kez tespit edilen vakadır." ifadelerini kullandı.

KENDİSİNİ İYİ HİSSEDİYOR

Kuş gribine yakalananların kendisini iyi hissettiğini aktaran Popova, söz konusu virüsün insandan insana geçmediğinin altını çizdi.

DSÖ BİLGİLENDİRİLDİ

Popova, bu konuda Dünya Sağlık Örgütünü (DSÖ) bilgilendirdiklerini kaydetti.

AŞI GELİŞTİRİLEBİLİR

Vektör Araştırma Merkezi Genel Müdürü Rinat Maksyutov da insanda kuş gribini tespit eden test sistemini ve virüse karşı aşı geliştirebileceklerini duyurdu.

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Son dakika: Rusya'da 'Kuş gribi' alarmı! İlk kez insana bulaştı
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