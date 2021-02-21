Son dakika: Rusya'da 'Kuş gribi' alarmı! İlk kez insana bulaştı

Dünyanın en büyük nüfusa sahip ülkelerinden Rusya'dan endişelendiren kuş gribi haberi! İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, başkent Moskova'da düzenlediği brifingde, kuş gribiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
BU DÜNYADA İLK KEZ TESPİT EDİLEN VAKADIR
Rusya'da "A (H5N8)" kuş gribine insanda ilk kez rastlandığını belirten Popova, "Kuş gribinin, ülkenin güneyindeki bir tavuk çiftliğinin 7 çalışanında Vektör Araştırma Merkezinin bilim insanlarınca tespit edildi. Bu çiftlikte, Aralık 2020'de kuş gribi salgını yaşandı. Bu, dünyada ilk kez tespit edilen vakadır." ifadelerini kullandı.
KENDİSİNİ İYİ HİSSEDİYOR
Kuş gribine yakalananların kendisini iyi hissettiğini aktaran Popova, söz konusu virüsün insandan insana geçmediğinin altını çizdi.