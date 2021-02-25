SON DAKİKA: Ermenistan karıştı! Ordu Nikol Paşinyan’ın istifasını istedi

"HER ŞEY KONTROL ALTINDA"

Burada yaptığı konuşmada, orduya yönelik eleştirilerde bulunan Paşinyan, "Ordu, halka ve başbakana bağlıdır. Ermenistan'da zor bir durum var ancak çatışmaların yaşanmaması konusunda hemfikir olmalıyız." dedi.

Ermenistan'daki durumu tüm taraflarla konuşmaya hazır olduğunu savunan Paşinyan, "Ermenistan'ın içerisinde düşmanlar yok. Mevcut durum kontrol altında ve ordu tarafından yapılan açıklamaların duygusal bir tepki olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.