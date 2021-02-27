Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’dan hadsiz Türkiye çıkışı! O sözleri olay yarattı

Yunanistan'ın provokatif Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, açıklamalarıyla Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Türkiye'ye yönelik yaptığı skandal açıklamalarıyla gündeme oturan, başta Doğu Akdeniz ve Ege Denizi bölgesindeki meşru haklar olmak üzere çıkar çatışmasına girdiği birçok konuda Türkiye'yi durmadan AB'ye şikayet ederek yaptırım çağrısında bulunan Dendias, bir kez daha haddini aşan sözler sarfetti.
YUNAN BAKAN'DAN HADSİZ ÇIKIŞ
Hava sahası ve kara suları konusunda sık sık Türkiye'yi ihlal ve saldırı girişimiyle suçlayan Dendias, son olarak katıldığı bir video konferansta yaşanan gerginliğin suçlusu olarak Türkiye'yi gösterdi. Yunan Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler Derneği'nin düzenlediği Yunan Dış Politikası başlıklı seminerinde konuşan Dendias, "Türkiye gibi sistematik olarak suç işleyen bir ülke ile komşu olmak bizim için büyük şanssızlık" yorumunda bulundu.
Yunan dış politikasının hedefinin uluslararası meşruiyete olan bağlılık yoluyla sağlamlaşmak olduğuna vurgu yapan Dendias, "Türkiye ile olan sorunların tek çözümünün Türkiye'nin uluslararası hukuka duyması olduğunu" söyledi. Türkiye'nin, meşru hakları doğrultusunda Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde attığı adımların "provokatif" olduğunu iddia eden Dendias, hadsiz sözlerine devam etti.
Diyalogun bir gerilim kaynağı olduğunu söyleyen Dendias, görüşmeler yoluyla hiçbir sorunun çözülemeyeceğine işaret ederek gerilimi düşmanca söylemlerle tırmandıran tarafın Yunanistan olduğunu da gözler önüne serdi.
"BİZİ AB KORUYOR"
"Yunanistan, Türkiye gibi sistematik olarak suç işleyen bir ülke ile komşu olduğu için çok şanssızdır ancak Avrupa Birliği'nde bulunduğu için de oldukça şanslı konumdadır. Bizim Avrupa Birliği'nde olmamız Türkiye'ye karşı bir kalkan görevi görüyor." skandal ifadelerini kullanan Dendias'ın bu hadsiz ve düşmanca imalar içeren sözleri oldukça tepki çekti.