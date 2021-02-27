Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’dan hadsiz Türkiye çıkışı! O sözleri olay yarattı

Yunanistan'ın provokatif Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, açıklamalarıyla Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Türkiye'ye yönelik yaptığı skandal açıklamalarıyla gündeme oturan, başta Doğu Akdeniz ve Ege Denizi bölgesindeki meşru haklar olmak üzere çıkar çatışmasına girdiği birçok konuda Türkiye'yi durmadan AB'ye şikayet ederek yaptırım çağrısında bulunan Dendias, bir kez daha haddini aşan sözler sarfetti.

YUNAN BAKAN'DAN HADSİZ ÇIKIŞ

Hava sahası ve kara suları konusunda sık sık Türkiye'yi ihlal ve saldırı girişimiyle suçlayan Dendias, son olarak katıldığı bir video konferansta yaşanan gerginliğin suçlusu olarak Türkiye'yi gösterdi. Yunan Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler Derneği'nin düzenlediği Yunan Dış Politikası başlıklı seminerinde konuşan Dendias, "Türkiye gibi sistematik olarak suç işleyen bir ülke ile komşu olmak bizim için büyük şanssızlık" yorumunda bulundu.