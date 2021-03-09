AB liderleri Türkiye’ye geliyor

Türkiye, dayanışma eksenli bakış açısıyla ikili ve bölgesel temaslarını artırarak sahada ve masada gücünü ve etkisini göstermeye devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile temaslar yoğunlaşacak. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Komisyonu Başkanı Charles Michel'in de aralarında bulunduğu üst düzey AB liderlerinin önümüzdeki günlerde Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor. Göç anlaşmasının yenilenmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisinin hayata geçirilmesi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz konferansı önerisi ve yeni fasılların açılması konuları masaya yatırılacak.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçen ay gerçekleştirdiği Brüksel ziyaretinde kararlaştırıldığı üzere Türkiye-AB ilişkilerinde atılabilecek somut adımların belirlenmesi için oluşturulacak yol haritası üzerinde çalışmalar da sürüyor. Diplomatik kaynaklar, "Hangi adımların atılabileceğini konuşuyoruz, diğer seviyelerde de diyalog devam ediyor. Daha pozitif bir yaklaşım var" ifadelerini kullandı.Avrupa diplomasisinde kilit ülkelerden olan Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında da video konferans görüşmeleri düzenli olarak devam ediyor. İki liderin önceki gün gerçekleştirdiği son görüşmede de olumlu bir atmosferin hakim olduğu kaydedildi. Erdoğan-Macron görüşmesinde de Erdoğan'ın normalleşmeye ilişkin pozitif mesajlar verdiği öğrenildi.AB ile pozitif atmosfer aralık ayındaki zirvenin ardından ortaya çıktı. Türkiye, Avrupa Birliği'ne karşı geçmişteki yükümlülüklerini yerine getirdiğini vurgulayarak AB'den de bunu beklediğini ifade ediyor. AB'nin göç mutabakatı çerçevesinde vize serbestisi ve Gümrük Birliği'nin modernizasyonu sözlerini tutması gerektiği belirtiliyor. Türkiye'de gerçekleşecek kritik temaslarda da göç anlaşmasının yenilenmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisinin hayata geçirilmesi, yeni fasılların açılması konularının yanı sıra Türkiye'nin Doğu Akdeniz konferansı önerisi de masaya yatırılacak.