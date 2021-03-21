Esed yine sivilleri hedef aldı! Kah ve Sarmada bölgelerini balistik füzelerle vurdu

İdlib'de Türkiye sınırının sıfır noktasında bulunan ve milyonlarca sivilin yaşadığı Kah ve Sarmada bölgeleri balistik füzelerle vuruldu. Sabah saatlerinde Suriye Ordusu topçularının yer altı hastanesinin vurulmasının ardından Türkiye sınırına 7 km mesafedeki Kah beldesi Esed rejimi tarafından balistik füzelerle vuruldu. Vurulan bölge yüz binlerce göçmenin yaşadığı kamplar bölgesinde yer alıyor.
SARMADA BÖLGESİNE DE SALDIRI DÜZENLENDİ
Bu saldırının ardından Hatay'in Reyhanlı ilçesinin hemen karşında bulunan Sarmada bölgesine saldırı düzenlendi. Babul Hava sınır kapına 2 kilometre uzaklığa düşen bombalar bölgede büyük korku yarattı. Bölgedeki Gaz fabrikası vuruldu.
Suriye'de iç savaşın başladığı 10 yıldan beri ilk kez Cilvegözü sınır kapısının bu kadar yakını vuruldu. Bölgede savaş uçaklarının sesi duyulmaya devam ediliyor. Rusya ve Suriye Ordusu Fırat Kalkanı Haretaki sorunları içerisinde bulunan El Bab kentine de balistik füzelerle saldırmıştı.