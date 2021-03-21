Esed yine sivilleri hedef aldı! Kah ve Sarmada bölgelerini balistik füzelerle vurdu

Suriye'de iç savaşın başladığı 10 yıldan beri ilk kez Cilvegözü sınır kapısının bu kadar yakını vuruldu. Bölgede savaş uçaklarının sesi duyulmaya devam ediliyor. Rusya ve Suriye Ordusu Fırat Kalkanı Haretaki sorunları içerisinde bulunan El Bab kentine de balistik füzelerle saldırmıştı.