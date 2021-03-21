Esed yine sivilleri hedef aldı! Kah ve Sarmada bölgelerini balistik füzelerle vurdu
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Suriye'de milyonlarca sivilin yaşadığı Kah ve Samada bölgeleri Esed rejimi tarafından balistik füzelerle vuruldu. Vurulan bölgelerde yüz binlerce göçmenin yaşadığı kamplar bölgesinde yer alıyor.