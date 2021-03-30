Putin, Erdoğan için Atina’ya gitmemiş

Putin'in Atina'ya gitmemesinin küresel pandemiyle ilgisi olmadığını söyleyen Belkovski, "Üstelik, Rus halkının yardımı için kendisine Atina'nın altın madalyası da verilecekti" dedi. Erdoğan'ın Putin'in en önemli dostlarından olduğunu vurgulayan Belkovski, "Bu nedenle Başbakan Mihail Mişustin'i gönderdi" diye konuştu. Yunanistan, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını ilan etmesinin 200. yıl dönümünü törenlerine Rusya liderini de davet etmişti. Ancak Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov'un, Putin'in Atina'yı ziyaret etme planı olmadığını açıklaması Yunanistan'da hayal kırıklığı yaratmıştı.