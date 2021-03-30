Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Putin, Erdoğan için Atina’ya gitmemiş
Giriş Tarihi: 30.3.2021

Putin, Erdoğan için Atina’ya gitmemiş

Putin, Erdoğan için Atina’ya gitmemiş

Rus muhalif yazar , Rusya Devlet Başkanı 'in Cumhurbaşkanı 'ı rahatsız etmemek için 25 Mart'ta düzenlenen 'ın bağımsızlık günü kutlamalarına katılmadığını ileri sürdü

Putin'in Atina'ya gitmemesinin küresel pandemiyle ilgisi olmadığını söyleyen Belkovski, "Üstelik, Rus halkının yardımı için kendisine Atina'nın altın madalyası da verilecekti" dedi. Erdoğan'ın Putin'in en önemli dostlarından olduğunu vurgulayan Belkovski, "Bu nedenle Başbakan Mihail Mişustin'i gönderdi" diye konuştu. Yunanistan, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını ilan etmesinin 200. yıl dönümünü törenlerine Rusya liderini de davet etmişti. Ancak Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov'un, Putin'in Atina'yı ziyaret etme planı olmadığını açıklaması Yunanistan'da hayal kırıklığı yaratmıştı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Putin, Erdoğan için Atina’ya gitmemiş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA