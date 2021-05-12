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Giriş Tarihi: 12.5.2021 14:56 Son Güncelleme: 12.5.2021 15:05

Filistin'de yeni bir süreç başlıyor: fitilini ateşler mi? Çarpıcı sözler...

ORKUN ENVER GÖZÜBÜYÜK ORKUN ENVER GÖZÜBÜYÜK
Filistin'de yeni bir süreç başlıyor: İntifada fitilini ateşler mi? Çarpıcı sözler...

, 'ye düzenlediği saldırılar ile insanlık suçu işlerken bölgede Filistin'in zulme karşı direnişi büyüyor. Masum sivilleri ve çocukları hedef alan İsrail vahşetini durdurmak için Türkiye üst düzey bir diplomasi trafiği yürüterek 'Uluslararası Koruma Gücü' çağrısında bulundu. Öte yandan; Filistin'deki direniş 'Yeni bir başlar mı' sorusunu da akıllara getirdi. Ortadoğu ve Filistin konusundaki çalışmalarıyla bilinen araştırmacısı Mahmoud Al-Rantisi konuyla ilgili sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Al-Rantisi, Filistin'de farklı bir mücadele sürecinin başladığını belirterek, "Türkiye, Filistin halkını korumak ve saldırganlığı durdurmak için büyük çaba gösteriyor" dedi.

İsrail, Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları ile birlikte kirli yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Yerleşim yerlerini hedef alan, çocuk ve masum sivilleri katleden İsrail'e karşı büyük bir direniş hareketi başladı. İsrail'in saldırıları sonrası 43 kişi şehit olurken, yüzlerce kişi de yaralandı. Batı ise İsrail'in bu zulüm politikası karşısında üç maymunu oynadı.

SETA araştırmacısı Mahmoud Al-Rantisi bölgedeki gelişmeler ve son durum ile ilgili sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.

"YENİ BİR MÜCADELE SÜRECİ BAŞLIYOR"

SETA araştırmacısı Mahmoud Al-Rantisi Filistin halkının direnişinin İsrail'in güçsüzlüğünü gösterdiğini belirterek, "Yeni ve farklı bir mücadele süreci başlıyor" dedi. Al-Rantisi direnişin yeni bir intifadaya zemin hazırlayabileceğini kaydetti. Al-Rantisi, Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail iç siyasetini ve hükümet kurma çabalarını da gözeterek fanatik yahudilerin provokatif tavırlarını desteklediğini ifade etti.

ULUSLARARASI KAMUOYU ÇİFTE STANDART GÖZETİYOR

SETA araştırmacısı Mahmoud Al-Rantisi, dünyanın İsrail zorbalığına sessiz kalmasıyla ve ikiyüzlü tavırlarıyla ilgili, "Ne yazık ki; Uluslararası kamuoyu çifte standart gözetiyor. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün İsrail saldırılarını ve çocukların öldürülmesini nasıl kınamadığını hepimiz gördük." dedi.

BATI İSRAİL'İ DESTEKLER POZİSYONDA

Al-Rantisi, "Savaşı ve saldırganlığı başlatanın İsrail olduğu barizken; Özellikle Batı hala İsrail'i destekleyen bir pozisyon benimsiyor. Bu suçlara sessiz kalan herkesin iştirakçi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Al-Rantisi Türkiye'nin gösterdiği çaba ve bölge halkının bakışıyla ilgili de dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE BÜYÜK ÇABA GÖSTERİYOR"

Rantisi, "Türkiye, Filistin halkını korumak ve saldırganlığı durdurmak için büyük çaba gösteriyor. Bölge halkları buna çok olumlu bakıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği "Dünya 5'ten büyüktür" açıklamasına baktığımız zaman uluslararası toplum, tüm bu çabaları (Uluslararası Koruma Gücü dahil) engellemeye çalışacak. Türkiye'nin bölgedeki en etkili ülkelerden biri olduğu için uluslararası çabalara öncülük etmesi de bekleniyor." diye konuştu.

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Filistin'de yeni bir süreç başlıyor: İntifada fitilini ateşler mi? Çarpıcı sözler...
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