Filistin'de yeni bir süreç başlıyor: İntifada fitilini ateşler mi? Çarpıcı sözler...

İsrail, Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları ile birlikte kirli yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Yerleşim yerlerini hedef alan, çocuk ve masum sivilleri katleden İsrail'e karşı büyük bir direniş hareketi başladı. İsrail'in saldırıları sonrası 43 kişi şehit olurken, yüzlerce kişi de yaralandı. Batı ise İsrail'in bu zulüm politikası karşısında üç maymunu oynadı.

SETA araştırmacısı Mahmoud Al-Rantisi bölgedeki gelişmeler ve son durum ile ilgili sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.

"YENİ BİR MÜCADELE SÜRECİ BAŞLIYOR"

SETA araştırmacısı Mahmoud Al-Rantisi Filistin halkının direnişinin İsrail'in güçsüzlüğünü gösterdiğini belirterek, "Yeni ve farklı bir mücadele süreci başlıyor" dedi. Al-Rantisi direnişin yeni bir intifadaya zemin hazırlayabileceğini kaydetti. Al-Rantisi, Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail iç siyasetini ve hükümet kurma çabalarını da gözeterek fanatik yahudilerin provokatif tavırlarını desteklediğini ifade etti.