Gazze nefes alamıyor: İnsanlık öldü

İsrail, Gazze Şeridi'nde 2 milyona yakın kişiyi yıllardır karadan, havadan ve denizden abluka altında tutuyor. Yıllardır açık hava hapishanesinde yaşamak zorunda bırakılan Gazze halkı, ayrıca İsrail'in devlet terörüne maruz kalıyor. İkinci haftasına giren son saldırılarda da İsrail kan saçıyor. 8 gündür süren katliamlarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere toplam 212 Filistinli şehit oldu. 1400 kişi de yaralandı.İsrail'in saldırılarının ardından Gazze'de kanalizasyon, su ve elektrik şebekeleri zarar gördü. Bölgede halihazırda elektrik 1 ya da 3 saat oluyor. Elektrik olmadığı ve şebekeler vurulduğu için su sıkıntısı da yaşanıyor. İsrail ayrıca bir haftadır Gazze'nin internetini kesmek için yüksek binaları yıkıyor.Gazze'nin en büyük hastanesi El Şifa'nın tüm yatakları hatta koridorları yaralılarla doldu. Yaralılara artık yetişilemediği duyuruldu. İsrail'in saldırılarında doktorlar da hedef oluyor. Moen Ahmad al-Aloul ve Ayman Abu al-Ouf isimli Gazzeli iki tecrübeli doktor öldü. Kentteki merkezi laboratuvarın hasar alması nedeniyle Kovid-19'a karşı aşılama ve test hizmetleri de askıya alındı.İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyinde yer alan Refah ve Han Yunus kentlerindeki tarım arazilerini de bombaladı. Al Jazeera'ya göre şimdiye kadar 40 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Filistinliler, BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na ait okullara sığınıyor. Ancak İsrail, 41 okulu da vurdu.İsrail uçaklarının yanı sıra sınırdaki tanklar da karadan bombalarken denizde konuşlanan İsrail savaş gemilerinin, Gazze sahiline doğru ateş açtığı kaydedildi. İsrail Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarına göre dün sabah Gazze Şeridi'ne 20 dakika içerisinde 50 uçakla saldırı gerçekleştirildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıların devam edeceğini söyledi.Uluslararası sivil toplum örgütü Save The Children'dan yapılan açıklamada, "Kritik hasta ve yaralı çocuklar tedavi için Gazze'den ayrılamıyor" denilerek, acil ateşkes çağrısında bulunuldu. Açıklamada "Gazze'de her bir saat içinde 3 çocuk yaralanıyor" denildi.8 İsrail, 1.200 hava saldırısı düzenledi 8 212 şehit 8 61 çocuk kurban 8 1.400 yaralı 8 40 bin kişi evini terk etti 8 4.976 konut hasar gördü 8 97 bina tamamen yıkıldı 8 41 okul hedef oldu 8 32 medya ofisini vurdular 8 40 cadde-kavşak kullanılmaz halde 8 177 milyon dolar maddi zarar 8 3 saat elektrik sağlanabiliyor