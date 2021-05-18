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Giriş Tarihi: 18.5.2021 08:47

tehlike altında! dünyadaki mikropları 'a taşıdı

Kızıl Gezegen tehlike altında! NASA dünyadaki mikropları Mars'a taşıdı

Son dakika haberleri... ’de bir profesör, 'nın Perseverance adlı gezginiyle dünyadaki mikropları ’a taşımış olabileceğini iddia etti. Mars'daki olası bir yaşamın ’dan götürülebileceğini belirten Prof. Dr. , mikropların yeni bir ekosisteme ulaştıklarında hasara yol açabileceğini ve astronotların sağlığı için büyük tehlike oluşturabileceği konusunda peşi sıra uyarılarda bulundu.

Mars'ta keşifler devam ederken ABD'de yer alan Cornell Üniversitesi'nden Prof. Dr. Christopher Manson, Mars'ta keşfedilen yaşamın NASA laboratuvarlarında ortaya çıkıp çıkmadığıı sorguladı.



Weill Cornell Tıp Fakültesi'nde görevli olan Mason, böyle bir senaryonun, özel odalarda zorlu temizlik süreçlerinden geçen uzay aracı montajlarına rağmen gerçekleşmiş olabileceğini söyledi.

Manson, NASA'nın Mars gezgini Perseverance'ın hava filtreleri ve sıkı biyolojik prosedürlerle tamamen sterilize edilmiş odalarda inşa edildiğini ve tüm ekipmanın makineye eklenmeden önce temizlendiğini açıkladı.

MİKROPLAR MİLYARLARCA YILDIR DÜNYANIN HER YERİNDE

Bu yöntemlerin, bir göreve gönderilecek makinalardaki bakteri, virüs veya mantarları kısıtladığını aktaran Mason, "Ancak, bir uzay aracında sıfır biyokütleye ulaşmak neredeyse imkansız.



Mikroplar milyarlarca yıldır Dünya'da ve her yerdeler. İçimizde,vücudumuzda ve her yerdeler. Bazıları en temiz odalardan bile gizlice barınabilir" dedi.

Bununla birlikte, Mason tarafından son zamanlarda yapılan iki çalışmada DA , bazı organizmaların temizlik sürecinde ve Mars'a yapılan yolculukta nasıl hayatta kalabileceğinin yanı sıra, mikrobiyal türlerin uzayda ne kadar hızlı büyüyebileceğini gösterildi.



EN BÜYÜK RİSKİ JET TAHRİK LABORATUVARI OLUŞTURUYOR

Mason, "Görünüşe göre temiz odalar, en zorlu mikroplar için evrimsel bir seçim sürecini tetikleyebilir ve onların Mars'taki bir yolculukta hayatta kalma şansı daha yüksek olabilir" diye yazdı.



NASA'nın Jet Tahrik Laboratuvarı'ndaki temiz odalar, radyasyona ve soğuk ortamlara karşı daha fazla direnç gösteren mikropların kanıtı bulunduğundan en büyük riski oluşturuyor.

KIZIN GEZEGEN'DE BÜYÜK HASARA NEDEN OLABİLİR

Öte yandan Mason, eğer bu mikroplar Mars'ta ortaya çıkarsa, bunun araştırmacıların "ileri kirlenme" olarak adlandırdığı şeye neden olacağını, yani insanlığın kasıtlı veya kasıtsız olarak bir gezegenden diğerine mikrop götürebileceğini sözlerine ekledi.



Mikropların yeni bir ekosisteme vardıklarında "hasara yol açabilecekleri" ve astronatların sağlığı için büyük tehdit oluştırabileceği konusunda uyardı.

ŞUBAT AYINDA MARS'TAN ÖRNEK TOPLAMAYA BAŞLADI

Öte yandna Persevance, Şubat ayında Mars'a indi ve gezegende yaşamı gösterebilecek işaretler aramaya başladı. NASA, Mars'tan alınan tüm numunelerin güvenli bir şekilde tutulmasını sağlamak için ekstra önlemler aldığını söyledi.



Ancak, bilim adamları, bulguların Mars kökenli olduğundan emin olmak için testlerin yapılması gerekebileceğinin farkında olduğunu söyledi.

Geçen yıl temmuz ayında dünyadan fırlatılan "Perseverance" keşif aracı, iki metre uzunluğunda robotik bir kol, 19 kamera ve iki mikrofonla donatılmış durumda.

Keşif aracı 18 Şubat'ta Mars'a iniş yapmıştı ve Mars'ta olası mikrobiyal yaşamın izleri üzerinde uzun yıllar araştırma yapması planlanıyor.

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Kızıl Gezegen tehlike altında! NASA dünyadaki mikropları Mars'a taşıdı
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