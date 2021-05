HÜLYA GÜLER

Çocuğun yediği kar, giydiği zarar demiş atalarımız. Bugüne baktığınızda ne kadar çevreci (ileri görüşlü) bir söylem değil mi? Söz çocuklardan açılmışken, öncelikle herkese çocukların coşkusuyla kutladığımız, birbirimize özgürce sarıldığımız nice mutlu bayramlar diliyorum.

Çocukların giydiğine gelince; çocuğunuz büyüdükçe pijamalarının da büyüdüğünü, tişörtünün ya da montunun da büyüdüğünü ve bununla elde edilecek çevresel avantajları düşünün. Hayır, bu bir çizgi film sahnesi değil.

Teknik tekstilin dünyaya sunduğu yenilikler. Tıpkı kendi kendini temizleyen perdeler, uyku kalitenizi ölçen nevresim takımları, kutup ayılarının tüylerinden esinlenilerek geliştirilen sıcağısoğuğu geçirmeyen kumaşlar gibi çocuğunuz büyüdükçe giysilerinin de ona göre büyütülmesine imkan veren kumaşlar ve daha neler neler var.

Teknik tekstil ve akıllı tekstilin geldiği seviyeden söz ediyorum. Bu konuda Türkiye'de ve dünyadaki gelişmeleri Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın ile konuştum. Altın, Türkiye'nin, tekstilin teknik ve akıllı olanında da dünyanın iddialı oyuncularından biri olduğunu söylüyor ve ekliyor: "Teknik tekstil ve akıllı tekstil dünyada önemli bir dönemecin eşiğinde. Bu alanda teknoloji yatırımı yapan ülkeler söz sahibi olmaya devam edecekler. Türkiye'nin de iddiasını sürdürmesi için teknoloji yatırımları önemli."

Zorlu Holding'in döngüsel ekonomi vizyonu kapsamında, bu alandaki değişimi yönlendiren yatırımlar yaptığına dikkat çeken Altın'ın anlattıkları özetle şöyle:

Kapasite artırımı değil teknoloji yatırımına odaklanıyoruz. Döngüsel ekonomi çalışmalarımız kapmasında bu yılın başında pet şişeden polyester üretiminde kullanılan malzemeleri (filament) üreten bir tesis kurduk.

110 şişeden 6-7 kilogram polyester üretilebiliyor. Bundan da 6-7 tişört üretilebiliyor.

Şu anda tüm tesislerimizde ürettiğimiz her ürünün karbon ayak izini ölçümleyebiliyoruz.

Su tüketimimizi yüzde 50 azalttık.

Su israfını sıfıra indirmek istiyoruz.

Sağlık ile ilgili hem elektronik hem de tekstil sektörünün iç içe olduğu, Vestel ile işbirliği yaptığımız projelerimiz var. İletken iplikle vücut ısınızı, kalp atışınızı doktorunuza mesaj olarak ileten bir tişört mümkün. Bu ve benzeri projeler üzerinde çalışıyoruz.

Altın, art arda bilim kurgu filmlerini aratmayan teknik tekstil ürünlerini sıralayınca, "Bir Mars'ta oksijen üreten giysiler eksik" dedim. Altın, "Bir gün o da mümkün, neden olmasın" dedi.

Altın'ın bu sözü tekstilcilerin her şeyin mümkün olduğunu anlatmaya çalışan 'limit gökyüzü' sözünü çoktan aştığını ve gözünü uzaya diktiğini gösteriyor.



PATRONLARIN İKİ KRİTİK SORUSU

Necat Altın, döngüsel ekonomi vizyonunun hissedarlar düzeyinde de çok sahiplendiğini söylüyor. Ahmet Zorlu ve ağabeyi Zeki Zorlu'nun her yeni yatırım kararında iki soru sorduklarını aktarıyor. Biri yeni yatırımla ihracat ne kadar artacak? İkincisi bu yatırımın çevreye nasıl bir etkisi olacak?